СМИ: по каким городам России Украина сможет теперь наносить удары

Ракеты ATACMS радиусом действия 300 километров смогут поражать цели в Ростове-на-Дону, в котором проживают 1,14 миллиона человек и в Воронеже, с населением 1,046 миллиона человек.

Кроме того, американские ракеты смогут нанести удары по целям в Курске (436 000 жителей). Достичь этого не могут ракеты ракетной системы HIMARS с радиусом действия 77 километров.

Кроме того, ракеты будут поражать цели в центрах Орловской и Брянской областях, в которых проживают 296 тысяч и 373 тысячи человек, а также цели в городе Таганрог, в котором проживают 245 тысяч человек.

ATACMS также сможет достичь целей в Липецке (486 000 жителей), Смоленске (312 000 жителей) и Калуге (329 000 жителей).

Исследователи ISW в сентябре подсчитали, что оружие дальнего радиуса действия западных стран способно достичь не менее 245 российских военных объектов. Среди них 16 аэродромов ВВС России и несколько баз воинских частей, командные посты, штаб-квартиры, военные фабрики и заводы по переработке топлива.

В американских СМИ в воскресенье прозвучала информация, что президент США Джо Байден дал Украине разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов по Курской области России.

Во Франции также прозвучала информация, что правительство Эммануэля Макрона может разрешить использовать свои ракеты для военных целей внутри России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!