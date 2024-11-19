4 ноября 2025 года Arena Riga примет легендарную группу OneRepublic. Известные своими мировыми хитами Counting Stars, Apologize, I Ain’t Worried и многими другими, музыканты порадуют поклонников своим живым выступлением.
В следующем году в Риге пройдет концерт OneRepublic
Разогреет вечер перед выступлением OneRepublic британская сенсация Элла Хендерсон.
Основанная Райаном Теддером, OneRepublic зарекомендовала себя как одна из самых успешных поп-рок-групп современности. Их творчество сочетает элементы классической музыки, что выделяет их на фоне других исполнителей жанра. Хиты группы звучат по всему миру, а клип на песню Counting Stars вошел в число самых просматриваемых на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров.
С момента своего дебюта OneRepublic выпустили шесть студийных альбомов, последний из которых, Artificial Paradise (2024), включает популярные синглы и коллаборации с такими артистами, как Meduza, Дэвид Гетта и Leony. Группа активно экспериментирует со звучанием, оставаясь верной своим мелодичным и энергичным композициям.
Билеты на концерт поступят в продажу с пятницы, 22 ноября, в сети Biļešu Serviss.
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