В следующем году в Риге пройдет концерт OneRepublic

Разогреет вечер перед выступлением OneRepublic британская сенсация Элла Хендерсон.

Основанная Райаном Теддером, OneRepublic зарекомендовала себя как одна из самых успешных поп-рок-групп современности. Их творчество сочетает элементы классической музыки, что выделяет их на фоне других исполнителей жанра. Хиты группы звучат по всему миру, а клип на песню Counting Stars вошел в число самых просматриваемых на YouTube, набрав более 4 миллиардов просмотров.

С момента своего дебюта OneRepublic выпустили шесть студийных альбомов, последний из которых, Artificial Paradise (2024), включает популярные синглы и коллаборации с такими артистами, как Meduza, Дэвид Гетта и Leony. Группа активно экспериментирует со звучанием, оставаясь верной своим мелодичным и энергичным композициям.

Билеты на концерт поступят в продажу с пятницы, 22 ноября, в сети Biļešu Serviss.

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