Памятник Барклаю-де-Толли переехал из Риги в Юрмалу

"Мы глубоко потрясены решением Рижской думы убрать из города статую фельдмаршала князя Михаила Барклая-де-Толли... Мы считаем это решение неправильным, а причисление генерала к русским шовинистам - абсурдным.

Михаил Барклай-де-Толли, несомненно, является одной из величайших исторических личностей, связанных с городом Рига. Он один из тех, кто внес свой вклад в победу Европы над Наполеоном…" - говорится в обращении.