Демонтаж памятника фельдмаршалу Барклаю-де-Толли, ранее установленного в рижском парке Эспланада, завершился его перевозкой в Юрмалу. Утром 19 ноября статую доставили к особняку предпринимателя Евгения Гомберга, который и является ее владельцем, сообщает "Новая газета. Балтия".
Памятник Барклаю-де-Толли переехал из Риги в Юрмалу
Памятник был создан к столетию Отечественной войны 1812 года и установлен в Риге в 1912 году. Оригинальная статуя исчезла во время Первой мировой войны, однако постамент пережил все потрясения, включая советскую и нацистскую оккупации.
В 2002 году Евгений Гомберг заказал копию монумента, которую изготовил скульптор Алексей Мурзин из Санкт-Петербурга. Спустя более чем двадцать лет Рижская дума приняла решение о демонтаже памятника. Вместе с постаментом его ночью сняли и временно перевезли на склад.
Гомберг, заранее подготовивший место на лужайке своего дома в Юрмале, организовал перевозку. От границы Риги до конечного пункта доставку памятника предприниматель оплатил самостоятельно.
"Барклай на новом месте. Уж здесь его никто не обидит", - заявил Гомберг, комментируя завершение эпопеи с монументом. Теперь памятник установлен на проспекте Дзинтару, в пяти минутах ходьбы от концертного зала "Дзинтари".
Решение Рижской думы вызвало критику со стороны наследников Михаила Барклая-де-Толли, проживающих в Германии. В письме депутатам они выразили возмущение, назвав демонтаж необоснованным.
"Мы глубоко потрясены решением Рижской думы убрать из города статую фельдмаршала князя Михаила Барклая-де-Толли... Мы считаем это решение неправильным, а причисление генерала к русским шовинистам - абсурдным.
Михаил Барклай-де-Толли, несомненно, является одной из величайших исторических личностей, связанных с городом Рига. Он один из тех, кто внес свой вклад в победу Европы над Наполеоном…" - говорится в обращении.
Авторы письма напомнили, что установка памятника в Риге в начале XX века была направлена против русского национализма. Власть и государственные историки ненавидели Барклая, несмотря на то, что именно он разработал план войны с Наполеоном в 1812 году, который затем осуществил Кутузов.
Барклая ненавидели и за то, что он "немец", и за то, что он говорил в Риге на латышском, уточняют наследники полководца. Демонтаж памятника, считают они, противоречит этому контексту.
На участке Гомберга в Юрмале уже находятся другие исторические монументы. Рядом с Барклаем стоит отреставрированная статуя Петра I, которая ранее находилась в центре Риги. Также там установлена копия золотого рыцаря - она будет передана городу после завершения реконструкции площади в Старой Риге.
Евгений Гомберг завершил работу над книгой "Всадник и другие", посвященной судьбе исторических монументов Латвии. Издание выйдет на русском и латышском языках, презентации планируются в ближайшее время.
Несмотря на завершение истории с переносом, споры вокруг памятника продолжаются. Однако, как считает Гомберг, в Юрмале монумент будет в безопасности и сохранности.
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