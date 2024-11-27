No Nut November, также известный под аббревиатурой NNN, - это ежегодный призыв к воздержанию от секса и мастурбации. Он зародился в 2011 году, а в 2017 году, с ростом популярности среди мужчин в социальных сетях, появился аналог - Destroy Dick December. Что же такое NNN, каковы его преимущества и, самое главное, может ли воздержание негативно сказаться на физическом и психическом здоровье мужчины?
No Nut November (#NNNchallenge) означает отказ от эякуляции на протяжении месяца, то есть ноябрь без секса!
С ростом популярности этого необычного челленджа появились многочисленные "правила NNN", которые определяют, что можно и нельзя делать, чтобы успешно выдержать испытание.