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Липину интересно 1000 дней изменили многое, но не главное (1)

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Харьков: до и после войны
Харьков: до и после войны Фото: Коллаж RUS TVNET (Ihor TKACHOV / AFP; Викитека)

Вчера исполнилось ровно 1000 дней с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину. И за тем, что происходит на поле битвы, мы наблюдали и наблюдаем. Но как эти 1000 дней изменили весь мир?

В Латвии за эти 1000 дней успел смениться президент и дважды - правительство. Наша сборная по хоккею впервые завоевала медаль чемпионата мира, наш певец вернулся в финал "Евровидения", а наш мультфильм смог стать локальной сенсацией Каннского кинофестиваля.

Ввели законопроект о партнерских отношениях, ратифицировали Стамбульскую конвенцию и повысили минимальную зарплату с 500 до 700 евро.

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