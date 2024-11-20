Новая доктрина: как именно Россия изменила условия для ядерного удара

Еще две опасности, перечисленные в доктрине — поражение, разрушение или уничтожение экологически опасных объектов Российской Федерации (при этом в тексте не говорится, где они могут находиться), а также крупномасштабные учения вблизи границ России.

Список опасностей содержит еще несколько пунктов, некоторые из которых были немного изменены.

Например, в список опасных космических систем включено противоспутниковое оружие, а «развертывание» систем ПРО, высокоточных ракет среднего и меньшего радиуса и различных неядерных стратегических вооружений в тексте было заменено на «наличие и развертывание».

Однако некоторые — казалось бы, небольшие — изменения расширяют понятия довольно сильно. Одно дело развертывать ракеты, то есть выводить их на позиции, а совсем другое — построить и держать на складе.

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Условия применения

Один из самых важных пунктов доктрины — условия, при которых Россия может применить ядерное оружие. Эти положения не означают, что в таких условиях оно будет автоматически применено — публикуя их, Россия объявляет, когда она оставит за собой право на ядерный удар.

Главное, общее положение этого пункта в предыдущей редакции декларировало, что ядерное оружие может быть применено в ответ на ядерный удар по России и ее союзникам, либо на любое нападение, которое ставило бы под угрозу существование государства.