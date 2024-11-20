Российский диктатор Владимир Путин регулярно лжет и говорит полуправдами, что, впрочем, уже никого не слишком удивляет. Одна из любимых пропагандистских дисциплин диктатора - исказить факты и выделить конкретные показатели, позволяющих придумывать и самому жить в иллюзиях, что российская экономика входит в число самых могущественных экономик мира.