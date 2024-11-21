США отправят Киеву противопехотные мины. Как это связано с ситуацией на фронте?

По данным открытых источников, в 1990-х годах Россия занимала второе место в мире по количеству противопехотных мин, Украина — пятое.

В 1999 году Украина подписала, а в 2005-м ратифицировала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин и начала их массово утилизировать. Россия, как и США, Китай и ряд других стран, договор не подписала.

Все противопехотные мины советского производства Украина уничтожить не успела. Тем не менее к началу боевых действий в Донбассе в 2014 году, а уж тем более к полномасштабному российскому вторжению в 2022-м запасы этих мин в арсеналах Москвы и Киева были уже несопоставимы.

Западные союзники официально не передавали Киеву противопехотные мины. Исключение составили управляемые мины направленного поражения M18A1 Claymore производства США — они не подпадают под действие Оттавской конвенции.

Однако российская сторона заявляет, что ВСУ всё же используют противопехотные мины западного производства. На открывшейся в мае 2024 года в Москве выставке «Трофеи армии России» были представлены несколько западных образцов противопехотных мин, которые, как утверждают устроители экспозиции, были обезврежены на территории Украины.

В их числе — не только мины Claymore, но и BLU-92/B и М-14 производства США, а также PRB-M35 и PRB-M409 производства Бельгии.

Подтверждений, что Киев получил эти вооружения напрямую от западных союзников, нет.