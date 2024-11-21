ФОТО Вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии извергся в седьмой раз за год

Извержение началось 20 ноября в 23:14 с небольших предвестников. В результате образовалась трещина длиной около трех километров. По данным Исландского метеорологического бюро, масштабы этого извержения заметно меньше, чем предыдущего, которое произошло в августе.

"В целом текущая активность ниже, чем в августе, а также по сравнению с извержением в мае", - пояснил профессор геофизики Магнус Туми Гудмундссон.

Хотя извержение не создает угрозы для воздушного сообщения, власти предупредили о выбросах газа в некоторых районах полуострова, включая город Гриндавик.

Частые извержения вблизи Гриндавика, где проживают около 3800 человек, нанесли ущерб инфраструктуре и имуществу. Это вынудило многих жителей переехать в более безопасные места.

По словам Магнуса Туми, "угрозы для Гриндавика, похоже, нет, и маловероятно, что трещина будет расширяться, хотя полностью исключить этого нельзя".

В соответствии с предупреждением Агентства гражданской обороны из зоны извержения срочно эвакуировали около 50 домохозяйств.

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