В этом году конференция ООН по изменению климата (COP29), открывшаяся в Баку, проводится на нестабильном геополитическом фоне. Меняющиеся стратегические альянсы, торговые противоречия, вооруженные конфликты, а теперь еще и "год выборов" возвестил наступление периода ожесточения политической риторики и привел к смене правительств.

Но это не должно отвлекать нас от текущего состояния планеты и реальной экономики. Последствия изменения климата усиливаются, а издержки растут. Экстремальные погодные явления - от ураганов в Карибском бассейне до катастрофических наводнений в Европе и засух в Амазонии - становятся более частыми, более интенсивными, а это повышает риск финансовой нестабильности, особенно в наиболее уязвимых странах мира с высоким уровнем задолженности.