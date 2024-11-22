Германия и Франция парализованы сильным снегопадом: закрыта Эйфелева башня

На юго-западе Германии, в Баден-Вюртемберге, за 18 часов экстренные службы зафиксировали более 380 инцидентов, связанных с непогодой. По информации полиции, в результате происшествий пострадали не менее 30 человек, в основном с легкими травмами. Общий ущерб превышает миллион евро.

Особенно сложная ситуация сложилась в Фрайбурге и Констанце. В Фрайбурге с вечера четверга до утра пятницы зарегистрировали 135 происшествий, в Констанце - 140.

Во Франции снегопады нарушили движение на магистралях. Примерно 1750 грузовиков застряли в пробках, особенно в регионах Бургундия и Нормандия. Об этом сообщил министр транспорта Франсуа Дюровре в эфире BFMTV.

На ряде участков водители проигнорировали запрет на движение, введенный из-за неблагоприятных погодных условий. Это усугубило ситуацию и привело к заторам, в которых многие были вынуждены провести ночь в своих автомобилях.

Непогода также повлияла на железнодорожное сообщение. Около 200 000 домохозяйств остались без электроэнергии, сообщила компания Enedis.

В Париже снегопад вынудил временно закрыть Эйфелеву башню. Снежный покров сделал ее недоступной для посетителей, пока ведутся работы по устранению последствий непогоды.

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