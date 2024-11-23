Арестуют ли Нетаньяху и Галанта по ордерам МУС?

"Этот вывод основан на роли Нетаньяху и Галанта в препятствовании оказанию гуманитарной помощи в нарушение международного гуманитарного права и их неспособности содействовать оказанию помощи всеми имеющимися в их распоряжении средствами", - к такому выводу пришли члены коллегии МУС из трех судей, принявших это решение единогласно. Они также отметили, что поступление гумпомощи в сектор Газа обставлялось рядом условий, необходимости в которых не было. Как заявили в Международном уголовном суде, эти действия, вероятно, нельзя квалифицировать как преступление против человечности в виде "истребления", но должны рассматриваться как "убийство".

Город Газа после авиаударов: по данным ООН, среди жертв особенно много палестинских детей Фото: AFP/GETTY IMAGES

Судьи также ставят в вину Нетаньяху и Галанту преднамеренное нападение на гражданских лиц в секторе Газа, что нарушает международно-правовые нормы ведения войны. МУС при этом ссылается на преступления, расследованные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024-го - даты, когда главный прокурор Хан подал запрос о выдаче ордеров на арест Нетаньяху, Галанта и аль-Масри.

7 октября 2023 года боевики ХАМАС совершили террористическую атаку на Израиль, в ходе которой убили 1139 человек и похитили 220 заложников. 101 заложник до сих пор удерживается ими в Газе. Израиль ответил массированными авиаударами и военными операциями против террористов ХАМАС. На данный момент большая часть сектора Газа лежит в руинах. По утверждению контролируемого ХАМАС Минздрава сектора, в ходе израильской военной операции погибло более 40 000 палестинцев.