Боевики "Аль-Каиды" атаковали наемников ЧВК "Вагнер" ​​в Мали

На фотографиях, размещенных радикалами в Интернете, видно захваченное оружие, боеприпасы и технику с эмблемами ЧВК "Вагнер".

Предполагается, что нападение произошло 21 ноября в центральной части Мали.

Боевики Аль-Каиды" сообщают, что они убили по меньшей мере семерых боевиков ЧВК "Вагнер" и взорвали две машины.

Предыдущее крупное нападение на подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали произошло в конце июля. Тогда недалеко от границы Мали и Алжира произошло столкновение между наемниками ЧВК "Вагнер" и повстанцами из племени туарегов.

Погибли десятки боевиков с обеих сторон, однако точное число жертв неизвестно.

В Мали наемники ЧВК "Вагнер" действуют на стороне правительственных войск.

В 2022 году в Мали в результате военного переворота к власти пришла хунта во главе с полковником Ассими Гойтой.

Хунта поддерживает дружеские отношения с Россией. Наемники ЧВК "Вагнер", не подписавшие контракт с российской армией после июньского восстания 2023 года, в основном отправились в Африку.

Официальные российские СМИ почти ничего не сообщают о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке.

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