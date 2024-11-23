Информационные каналы, связанные с международной террористической организацией "Аль-Каида" и ее африканским филиалом, сообщают, что боевики "Аль-Каиды" атаковали колонну российской ЧВК "Вагнер" в центральной части Мали, сообщила в пятницу, 22 ноября, "Радио Свобода".
Боевики "Аль-Каиды" атаковали наемников ЧВК "Вагнер" в Мали
На фотографиях, размещенных радикалами в Интернете, видно захваченное оружие, боеприпасы и технику с эмблемами ЧВК "Вагнер".
Боевики Аль-Каиды" сообщают, что они убили по меньшей мере семерых боевиков ЧВК "Вагнер" и взорвали две машины.
Предыдущее крупное нападение на подразделения ЧВК "Вагнер" в Мали произошло в конце июля. Тогда недалеко от границы Мали и Алжира произошло столкновение между наемниками ЧВК "Вагнер" и повстанцами из племени туарегов.
Погибли десятки боевиков с обеих сторон, однако точное число жертв неизвестно.
В Мали наемники ЧВК "Вагнер" действуют на стороне правительственных войск.
В 2022 году в Мали в результате военного переворота к власти пришла хунта во главе с полковником Ассими Гойтой.
Хунта поддерживает дружеские отношения с Россией. Наемники ЧВК "Вагнер", не подписавшие контракт с российской армией после июньского восстания 2023 года, в основном отправились в Африку.
Официальные российские СМИ почти ничего не сообщают о деятельности ЧВК "Вагнер" в Африке.
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