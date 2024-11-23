Глава миграционной службы ЕС Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз (ЕС), скорее всего, усилит ограничения на выдачу виз гражданам России. По ее словам, россияне, путешествующие в Шенгенской зоне, представляют серьезную угрозу европейской безопасности.
Евросоюз намерен ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России
По данным за 2023 год, гражданам России было выдано около 450 тысяч шенгенских виз.
Хотя эта цифра значительно ниже, чем до начала войны в Украине, она все же достаточно высока, что вызывает беспокойство, пояснила Йоханссон.
Она напомнила об участившихся случаях диверсий и шпионажа на территории Европы, а также о недавней попытке российских спецслужб убить Армина Паппергера, главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall.
"Сейчас не время проявлять мягкость. Это может подорвать безопасность всей Шенгенской зоны", - заявила она.
Йоханссон, которая покидает свой пост в этом месяце, также выразила обеспокоенность тем, что не все государства-члены ЕС применяют единые стандарты при обработке заявлений на получение российской визы. Она сказала, что начала процесс пересмотра правил, но окончательное решение примет ее преемник Магнус Бруннер.
После решения российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну в Украине, несколько европейских стран фактически запретили россиянам въезд.
В частности, это сделали Латвия, Литва, Эстония, Польша, Финляндия и Чехия. Некоторые из них прекратили выдавать краткосрочные туристические визы, а другие перестали пускать на свою территорию россиян даже с уже выданными шенгенскими визами.
Комиссар ЕвросоюзаСтелла Кириакидес заявила в сентябре, что Евросоюз планирует усилить контроль за выдачей виз россиянам, подчеркнув, что действия России угрожают безопасности союза.
Источники The New York Times ранее предупреждали, что Россия может увеличить количество диверсионных атак на цели в Европе, а также совершать нападения на военные базы США и их союзников в ответ на разрешение Украине использовать западное оружие большой дальности для атак российской территории. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил летом, что страны НАТО регулярно сталкиваются с кибератаками, дезинформацией и провокациями со стороны Москвы.
В мае спецслужбы ЕС предупредили свои правительства о том, что российские власти готовят диверсии в Европе. По данным спецслужб, Москва с помощью своих агентов и доверенных лиц готовит взрывы, поджоги и ущерб европейской инфраструктуре.
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