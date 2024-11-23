Евросоюз намерен ужесточить выдачу шенгенских виз гражданам России

По данным за 2023 год, гражданам России было выдано около 450 тысяч шенгенских виз.

Хотя эта цифра значительно ниже, чем до начала войны в Украине, она все же достаточно высока, что вызывает беспокойство, пояснила Йоханссон.

Она напомнила об участившихся случаях диверсий и шпионажа на территории Европы, а также о недавней попытке российских спецслужб убить Армина Паппергера, главу немецкого оружейного концерна Rheinmetall.

"Сейчас не время проявлять мягкость. Это может подорвать безопасность всей Шенгенской зоны", - заявила она.

Йоханссон, которая покидает свой пост в этом месяце, также выразила обеспокоенность тем, что не все государства-члены ЕС применяют единые стандарты при обработке заявлений на получение российской визы. Она сказала, что начала процесс пересмотра правил, но окончательное решение примет ее преемник Магнус Бруннер.

После решения российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну в Украине, несколько европейских стран фактически запретили россиянам въезд.