В Риге внесены изменения в расписание 36-го автобусного маршрута

Кроме того, изменения позволят пассажирам пересесть с последнего автобусного рейса 3-го маршрута из Плявниеки на автобусный маршрут 36-го маршрута, чтобы продолжить поездку в Вакарбулли.

Таким образом, рейс из Иманты, который в настоящее время отправляется в 19:51, с 23 ноября будет выполняться в 20:06. По выходным рейс в 20:25 будет выполняться в 20:13, а рейс в 22:26 будет отправляться в 22:28.