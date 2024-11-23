Учитывая предложения пассажиров, с сегодняшнего дня, 23 ноября, будет изменено время отправления 36-го автобусного маршрута от конечной станции "Иманта", сообщила руководитель отдела по связям с общественностью SIA Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фельдмане.
В Риге внесены изменения в расписание 36-го автобусного маршрута
Расписание автобусов будет адаптировано к режиму работы торговых центров, расположенных на проспекте Курземес.
Кроме того, изменения позволят пассажирам пересесть с последнего автобусного рейса 3-го маршрута из Плявниеки на автобусный маршрут 36-го маршрута, чтобы продолжить поездку в Вакарбулли.
Таким образом, рейс из Иманты, который в настоящее время отправляется в 19:51, с 23 ноября будет выполняться в 20:06. По выходным рейс в 20:25 будет выполняться в 20:13, а рейс в 22:26 будет отправляться в 22:28.
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