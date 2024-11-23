США: северокорейские солдаты вскоре вступят в бой против Украины

По словам Остина, около 10 000 северокорейских военнослужащих находятся в приграничном с Россией районе Курска, где они интегрируются в российские формирования.

"Учитывая то, как они были обучены и как они были интегрированы в российские формирования, я вполне ожидаю, что они скоро вступят в бой", - заявил Остин журналистам во время визита на Фиджи.

Остин сказал, что до сих пор он не видел никаких сообщений об активном участии северокорейских войск в боевых действиях.

Киев предупредил, что Москва в настоящее время собрала силы численностью 50 000 человек вместе с северокорейскими войсками, чтобы вернуть части России, удерживаемые украинскими войсками.

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