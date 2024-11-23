В этом году в Риге установят около 40 праздничных елок

Наряженные елки будут расположены на главных площадях города, в микрорайонах Риги и возле учебных заведений.

Мэр Риги Вилнис Кирсис вместе с Латвийским паралимпийским комитетом, паралимпийцами и "Яунсардзе" и представителями СМИ выбрали главные рождественские елки, которые будут установлены на Домской площади и Ратушной площади.

Выбранные ели имеют высоту до 17 метров и возраст 26 лет, сообщают представители Рижского самоуправления.

В 2023 году аудированный оборот Rīgas meži составил 21,947 миллиона евро, что на 2,8% больше, чем годом ранее, а прибыль предприятия составила 1,984 миллиона евро, что на 28,8% меньше, чем годом ранее.

Компания управляет лесными участками в Риге и Юрмале площадью 4602 гектар и за пределами Риги площадью 58109 гектар.

Также Rīgas meži обслуживает общественные насаждения Риги на площади 453 гектаров и культурно-развлекательный парк Mežaparks на территории 367 гектаров.

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