В Резекненском крае в результате пожаров погибли два человека

В 18:56 в VUGD поступило сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горят предметы домашнего обихода и потолочное перекрытие площадью 8 квадратных метров.

До прибытия пожарных очевидцы пожара потушили огонь и вынесли из здания человека. Медики констатировали его смерть.

В 20:40 поступил еще один вызов на пожар в Резекненском крае. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что одноэтажное здание полностью охвачено огнем на площади 90 квадратных метров.

Во время тушения в доме было обнаружено тело погибшего человека.

За прошедшие сутки VUGD получила 45 вызовов - 15 на пожары, 17 на спасательные работы, а еще 13 вызовов были ложными.

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