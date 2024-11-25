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Alexandra Nekrasova

Двух муниципальных полицейских Риги обвиняют в насилии в отношении несовершеннолетнего

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Кепка муниципального полицейского
Кепка муниципального полицейского Фото: Evija Trifanova/LETA

Бюро внутренней безопасности (IDB) просит прокуратуру начать уголовное преследование двух должностных лиц муниципальной полиции Риги за превышение служебных полномочий, связанное с насилием, сообщает агентство LETA.

В ходе досудебного расследования IDB выяснило, что сотрудники муниципальной полиции во время выполнения служебных обязанностей при задержании несовершеннолетнего лица превысили свои служебные полномочия, необоснованно применив против него насилие.

К одному из сотрудников муниципальной полиции были применены меры, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет на занятие определенной должности в муниципальной полиции, в свою очередь с другим сотрудником муниципальной полиции трудовые отношения были прекращены.

Информация о преступлении была предоставлена Бюро внутренней безопасности Государственной полицией и муниципальной полицией Риги.

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