Расследовать причины крушения самолета Литве помогут Испания и Германия

"На данный момент у нас есть информация о том, что ведомство по безопасности Германии назначило четырех следователей для проведения расследования обстоятельств безопасности, и в настоящее время они находятся на пути в Литву. Орган расследования безопасности Королевства Испания назначил двух следователей, которые прибудут в Литву в ближайшее время", - сказал Науйокайтис в понедельник порталу 15min.

По его словам, расследование этих специалистов может занять около года.

"Согласно законодательству Европейского союза (ЕС), желательно [завершить расследование] как можно скорее, но, скорее всего, это займет год. Как минимум год, но когда мы соберем фактическую информацию, подтвердим ее, мы сможем опубликовать и промежуточные сообщения с промежуточной информацией", - добавил он.

Науйокайтис сообщил, что он также проинформировал о случившемся власти Соединенных Штатов Америки (США) (поскольку самолет был произведен там), Международную организацию гражданской авиации, Европейскую комиссию и Агентство авиационной безопасности ЕС.

Он также подчеркнул, что целью расследования не является определение виновных в аварии.

"Единственная цель расследования обстоятельств безопасности - предотвратить аварии и инциденты в будущем, а не определить, кто виноват или несет ответственность. Поскольку кто виноват и кто несет ответственность, определяют судебные органы, наше расследование направлено исключительно на обеспечение авиационной безопасности и не зависит от других досудебных административных расследований, цель которых - определить, кто виноват", - пояснил он.

Кроме того, Науйокайтис отметил, что литовские власти впервые сталкиваются с подобной ситуацией.

"Авария такого масштаба, наверное, первая в истории независимой Литвы", - сказал он.

Грузовой самолет DHL при заходе на посадку в аэропорт Вильнюса разбился в понедельник около 5.30 утра. На борту находился экипаж из четырех человек, погиб гражданин Испании, еще один испанец, немец и литовец получили ранения.

Упавший Boeing 737 принадлежал испанской авиакомпании Swift Air и использовался для перевозки посылок DHL. Он летел из германского Лейпцига.

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