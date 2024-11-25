92-летний виновник трагического ДТП в Торнякалнсе приговорен к нескольким годам тюрьмы

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления. Пенсионер также лишен водительских прав на пять лет.

Приговор, вынесенный судом, существенно не отличается от того, о котором просила сторона обвинения в ходе судебного разбирательства, поэтому прокурор не намерен запрашивать полный текст приговора.

ДТП произошло 9 декабря 2023 года на улице Елгавас. Автомобиль на нерегулируемом пешеходном переходе сбил несовершеннолетнюю девушку, а затем еще одного человека.

Как указывала прокуратура, мужчина, управляя транспортным средством, не соблюдал и не выполнял требования правил дорожного движения, не действовал таким образом, чтобы не создавать ситуации, опасные или мешающие движению транспорта, а также не сделал все возможное, чтобы не подвергать опасности других участников дорожного движения, особенно менее защищенных - пешеходов.

Он вовремя не снизил скорость движения и не остановил транспортное средство перед нерегулируемым пешеходным переходом, продолжил движение вперед и не уступил дорогу девушке-пешеходу, которая в этот момент переходила дорогу через нерегулируемый пешеходный переход и имела преимущество прохода.

В результате мужчина сбил девушку 2007 года рождения, после чего выехал на тротуар, где сбил молодого человека и врезался в скамейку. Девушка от полученных травм скончалась, парень попал в больницу.

Водитель в момент совершения аварии не был пьян, и у него была действующая медицинская справка водителя.

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