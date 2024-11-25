В Риге задержаны трое мужчин: возможно, хранили наркотики и огнестрел

22 ноября полицейский патруль в Латгальском районе заметил припаркованный в отдаленном и темном месте возле железной дороги автомобиль Mazda, в котором находились три человека.

Учитывая темное время суток и удаленное местоположение, сотрудники правоохранительных органов заподозрили, что эти люди могут быть вовлечены в преступную деятельность. Полицейские начали разговор с водителем автомобиля и через некоторое время обнаружили, что в машине находятся предметы, похожие на оружие и, возможно, наркотические вещества.

С самого начала разговора водитель нервничал, уклонялся от вопросов и не мог назвать свои личные данные. Мужчина утверждал, что он и его пассажиры ждали друга, чтобы зарядить аккумулятор и завести двигатель. Затем водителя попросили предъявить сумку, из которой он достал сверток с зеленовато-коричневым веществом растительного происхождения. Водитель был немедленно задержан.

Полицейские решили проверить остальных людей, сидевших в автомобиле. Когда мужчины вышли из машины, полицейские увидели в салоне возле ручного тормоза два предмета, похожих на огнестрельное оружие, которые люди до этого прикрывали руками. Для выяснения обстоятельств пассажиры также были задержаны.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госполиции. Все люди и найденные предметы были переданы им для дальнейших процессуальных действий.

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