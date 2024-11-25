Латвийское предприятие получит 4,5 млн евро на разработку новых беспилотников

Финансирование предоставлено для разработки технологий беспилотных аппаратов, позволяющих значительно расширить возможности использования высокоточных боеприпасов. Это инновационные разработки в масштабе всей Европы, которые также значительно укрепят обороноспособность вооруженных сил Латвии.

Как заявил министр обороны Андрис Спрудс, развитие оборонной промышленности сегодня является одним из приоритетов Латвии, а участие латвийских предприятий в проектах Европейского оборонного фонда - одним из способов повышения производительности, расширения экспортных возможностей и роста латвийской оборонной промышленности.

Ведущим партнером в проекте разработке технологий беспилотных аппаратов является Origin Robotics, также в нем участвуют партнеры из Литвы и Германии, а поддержку оказывают Еврокомиссия, министерства обороны Латвии, Германии и Литвы.

Министерство обороны призывает латвийские предприятия активно использовать возможности Европейского оборонного фонда, чтобы развивать оборонную промышленность Латвии и повышать конкурентоспособность.

Согласно данным Firmas.lv, бенефициарами Origin Robotics являются Агрис Кипурс и Илья Невдах. В прошлом году оборот предприятия составил 147 499 евро, прибыль - 188 374 евро.

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