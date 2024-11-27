"Я такая пережиВайкуле": Лайма Вайкуле о юрмальском пляже и способах расслабиться

"Мы живем в своем здоровье взаймы. Все, что люди вытворяли, там, с 20 [лет] до... у кого как, - ты потом за это платишь. А я была такая очень серьезная спортсменка где-то до 40 с лишним лет, поэтому у меня еще есть шанс какое-то время быть в форме. Потом - каждый день зарядка, велосипед... Сейчас выпал снег - страшно расстраиваюсь: как же я буду на велике ездить? Но ничего, он растает, я опять поеду", - сказала певица.

Она добавила, что также очень много гуляет с собаками по морю.

Видео: Интервью Лаймы Вайкуле

На замечание ведущего, что, когда однажды он приехал в Юрмалу зимой, его удивило большое число гуляющих людей на пляже, хотя был холодный и ветреный зимний день, Вайкуле согласилась:

"Простор! Я по своим собакам знала. У меня были щенки маленькие, которые попадали ко мне, [...] и был один такой щенок, который просто боялся всего. Она наступала мне на ноги. Но когда мы выходили на пляж, вот этот простор... Он увидел вдалеке какого-то человека - начинает рычать. Страшно важный был. Поэтому - там есть какая-то сила, на пляже, что-то происходит такое".

На вопрос о том, что помогает ей расслабиться, когда она устает, певица сразу ответила: "Виски!".

Впрочем, потом она пояснила, что пошутила: "Я всегда играюсь, я всегда хочу быть отрицательной. Не очень получается, но я стараюсь". Что касается настоящего способа прийти в себя, то она отметила, что ей мало что помогает, разве что спорт.

"Мне надо пережить. Наверно, мозги прочищает спорт, это то, что прочищает голову. А все остальное... ну, переживаешь. Я такая пережиВайкуле", - сказала артистка.

Видео: Выступление Лаймы Вайкуле и группы "Би-2"

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