Ср, 27.11.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Alexandra Nekrasova

Дожди и редкие прояснения: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кот в рождественской шапочке
Кот в рождественской шапочке Фото: Shutterstock

Во второй половине этой недели в Латвии не ожидается сильных осадков, а в облаках будут периодически появляться солнечные просветы, сообщают синоптики.

Небо будет в основном облачным, с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь. По мере рассеивания облаков в темное время суток на некоторых дорогах может образоваться гололедица.

В ночь на четверг будет преимущественно облачно, местами - дождь и туман. Ветер южный, юго-западный, 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В четверг будет облачно, возможен небольшой дождь. Южный или восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В ночь на пятницу небо местами прояснится, возможны небольшие осадки, преимущественно на юго-востоке, местами - туман. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха - от -3 до +3 градусов.

В пятницу в отдельных районах будет солнечно, а местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В ночь на субботу небо частично затянет облаками, местами возможен небольшой дождь. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 1-7 м/с, на побережье порывы будут достигать 14 м/с. Минимальная температура воздуха - от -1 до +3 градуса, на побережье - до +6 градусов.

В субботу будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь, главным образом на северо-востоке. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-9 м/с, на побережье - порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

Галерея: Осенний день

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх