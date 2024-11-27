Дожди и редкие прояснения: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Небо будет в основном облачным, с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой дождь. По мере рассеивания облаков в темное время суток на некоторых дорогах может образоваться гололедица.

В ночь на четверг будет преимущественно облачно, местами - дождь и туман. Ветер южный, юго-западный, 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха составит 0...+5 градусов.

В четверг будет облачно, возможен небольшой дождь. Южный или восточный ветер будет дуть со скоростью 1-6 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В ночь на пятницу небо местами прояснится, возможны небольшие осадки, преимущественно на юго-востоке, местами - туман. Ветер слабый. Минимальная температура воздуха - от -3 до +3 градусов.

В пятницу в отдельных районах будет солнечно, а местами возможен небольшой дождь. Будет дуть слабый ветер. Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В ночь на субботу небо частично затянет облаками, местами возможен небольшой дождь. Ожидается юго-восточный ветер скоростью 1-7 м/с, на побережье порывы будут достигать 14 м/с. Минимальная температура воздуха - от -1 до +3 градуса, на побережье - до +6 градусов.

В субботу будет преимущественно облачно, возможен небольшой дождь, главным образом на северо-востоке. Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 2-9 м/с, на побережье - порывами до 17 м/с. Максимальная температура воздуха составит +2...+7 градусов.

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