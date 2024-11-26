Израиль согласился на прекращение огня в Ливане. Что известно о договоре

Крайне правый министр безопасности Израиля Итамар Бен Гвир, входящий в состав кабинета безопасности, заявил, что война должна продолжаться до «абсолютной победы».

Как отмечает корреспондент Би-би-си Люси Уильямсон, один из опросов общественного мнения показал, что более 80% израильтян, поддерживающих Нетаньяху, выступают против соглашения.

Ливанские власти настаивают на том, что любое соглашение о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой» должно быть ограничено условиями резолюции Совета Безопасности ООН 1701, которая положила конец войне между «Хезболлой» и Израилем в 2006 году.

Эта резолюция также предусматривает вывод боевиков и вооружений «Хезболлы» из районов между «голубой линией» и рекой Литани. Кроме того, она запрещает наличие иностранных войск в Ливане без согласия правительства, продажи и поставки оружия и боеприпасов в Ливан без разрешения ливанского правительства, и требует от Израиля предоставить Ливану все имеющиеся у него карты минных полей.

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Не очень понятно также, как будут разворачиваться ливанские войска: военные заявляют, что у них нет денег, живой силы и оборудования для того, чтобы выполнить эти обязательства.