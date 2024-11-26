Видео Вызвавший трагическую аварию в Торнякалнсе пенсионер свою вину не признает

В прошлом году на улице Елгавас на нерегулируемом пешеходном переходе рядом с учебным заведением автомобиль Nissan сбил 16-летнюю девушку.

После этого машина выехала на тротуар, где находился 18-летний парень. Он тоже попал под колеса.

Суд приговорил водителя к трем годам и шести месяцам тюрьмы, а также постановил лишить его водительских прав.

"Решение еще не вступило в силу. Известны обстоятельства, на протяжении всего процесса упоминаемые со стороны водителя транспортного средства.

В частности, были три причины, почему произошло это ДТП. По мнению прокурора, ни одна из них не подтвердилась", - указал прокурор Пририжской прокуратуры.

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