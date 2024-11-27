Латвийское общество врачей (LĀB) не считает, что у него есть законные основания обнародовать решение о сертификационном статусе Эдгара Медниса, принятое на внеочередной сессии, сообщили в LĀB.
Общество врачей не станет оглашать решение по сертификату Медниса
Организация подчеркнула, что, несмотря на различные версии и интерпретации правовых актов, которые были озвучены в СМИ, LĀB не изменило своей позиции и по-прежнему считает, что у него нет законных оснований для такого обращения с персональными данными.
Решение сертификационного совета является продолжением того же самого процесса о нарушении, и к нему применяется то же самое законодательство, указывает общество.
LĀB вновь заявляет, что работает с Министерством здравоохранения, Инспекцией здравоохранения и коллегами, представляющими интересы практикующих врачей, над разработкой нормативной базы, которая даст возможность информировать общественность в подобных ситуациях.
Во вторник, 26 ноября, перед зданием LĀB партия "Суверенная власть" (Suverēnā vara) организовала пикет в поддержку Медниса, на который собрались несколько десятков человек.
После смерти не вакцинированного от дифтерии мальчика Меднис написал в Telegram, что родители, забрав двух других своих больных дифтерией детей из больницы, воспользовались своими правами, предусмотренными законом о правах пациентов, и решили отказаться от дальнейшего лечения своих дочерей, поскольку пришли к выводу, что "здоровью и жизни их дочерей может быть нанесен вред, как это было с их младшим братом, которого "залечили" до смерти".
Эти заявления в адрес медиков вызвали резкую реакцию со стороны Детской больницы, призвавшей различные учреждения дать оценку действиям Медниса. Латвийская ассоциация педиатров потребовала приостановить действие сертификата Медниса.
LĀB также осудило эти высказывания и постановило, что комитет по этике общества оценит публичные высказывания Медниса о вакцинации и решит, стоит ли дальше выносить этот вопрос на рассмотрение сертификационного совета.
Также правление LĀB обратилось в правоохранительные органы с просьбой оценить, можно ли считать публичные высказывания Медниса в социальных сетях языком ненависти. Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса. В Госполиции заявили, что Уголовный закон предусматривает ответственность за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или компании.
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