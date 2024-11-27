Общество врачей не станет оглашать решение по сертификату Медниса

Организация подчеркнула, что, несмотря на различные версии и интерпретации правовых актов, которые были озвучены в СМИ, LĀB не изменило своей позиции и по-прежнему считает, что у него нет законных оснований для такого обращения с персональными данными.

Решение сертификационного совета является продолжением того же самого процесса о нарушении, и к нему применяется то же самое законодательство, указывает общество.

LĀB вновь заявляет, что работает с Министерством здравоохранения, Инспекцией здравоохранения и коллегами, представляющими интересы практикующих врачей, над разработкой нормативной базы, которая даст возможность информировать общественность в подобных ситуациях.

Во вторник, 26 ноября, перед зданием LĀB партия "Суверенная власть" (Suverēnā vara) организовала пикет в поддержку Медниса, на который собрались несколько десятков человек.