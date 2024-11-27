В середине ноября в Мехико, столице Мексики, состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" (Miss Universe 2024), где определилась победительница. По данным CNN, в этом году звания главной красавицы мира была удостоена датчанка, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг.
Фото ⟩ Корону "Мисс Вселенной" впервые завоевала датчанка. Посмотрите на остальных конкурсанток!
Это первый раз, когда датчанка завоевала звание "Мисс Вселенной". В острой конкуренции из 120 участниц второе место завоевала нигерийка, а третье - девушка из Мексики.
Латвию на конкурсе представляла Мария Вицинска, которая, к сожалению, не прошла в первый полуфинал с другими 30 красавицами.
Галерея: Конкурс Miss Universe 2024
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