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Andrejs Zacarinnijs

Фото Корону "Мисс Вселенной" впервые завоевала датчанка. Посмотрите на остальных конкурсанток!

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Корону Мисс Вселенной впервые завоевала датчанка
Корону Мисс Вселенной впервые завоевала датчанка Фото: AFP/SCANPIX, TVNET kolāža

В середине ноября в Мехико, столице Мексики, состоялся финал конкурса "Мисс Вселенная 2024" (Miss Universe 2024), где определилась победительница. По данным CNN, в этом году звания главной красавицы мира была удостоена датчанка, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг.

Это первый раз, когда датчанка завоевала звание "Мисс Вселенной". В острой конкуренции из 120 участниц второе место завоевала нигерийка, а третье - девушка из Мексики.

Латвию на конкурсе представляла Мария Вицинска, которая, к сожалению, не прошла в первый полуфинал с другими 30 красавицами.

Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: Reuters/ScanPix
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix
Фото статьи
Фото: AFP/SCANPIX
Фото статьи
Фото: AP/Scanpix

Галерея: Конкурс Miss Universe 2024

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