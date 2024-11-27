Фото Корону "Мисс Вселенной" впервые завоевала датчанка. Посмотрите на остальных конкурсанток!

Это первый раз, когда датчанка завоевала звание "Мисс Вселенной". В острой конкуренции из 120 участниц второе место завоевала нигерийка, а третье - девушка из Мексики.

Латвию на конкурсе представляла Мария Вицинска, которая, к сожалению, не прошла в первый полуфинал с другими 30 красавицами.

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: Reuters/ScanPix

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AP/Scanpix

Фото: AP/Scanpix

Фото: AFP/SCANPIX

Фото: AP/Scanpix

Галерея: Конкурс Miss Universe 2024

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