The Economist: Украина потеряла погибшими не менее 60 тысяч солдат

Кроме погибших, около 400 тысяч украинских солдат получили ранения, которые исключают их возвращение на фронт. Потери среди гражданского населения оцениваются десятками тысяч. Однако, как подчеркивает издание, информация о погибших гражданских остается еще менее доступной, чем о потерях среди военных.

Примерные данные о 60 тысячах погибших солдат означают, что эта цифра составляет 0,5% мужчин в возрасте от 18 до 49 лет, которые проживали в Украине до начала войны. Таким образом, в этой возрастной группе, если цифры верны, погиб один из двухсот человек.

"Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится от шести до восьми тяжелораненых, то почти каждый двадцатый мужчина призывного возраста либо погиб, либо получил слишком тяжелые ранения для дальнейшей службы", пишет The Economist.

Одним из источников подсчета является сайт UAlosses. Он оценивает потери Украины, основываясь на открытых данных. По его информации, с начала войны в 2022 году погибло не менее 60 435 украинских военных. Эти данные не являются официальными. Министерство обороны Украины, как и Россия, не публикует официальных сведений о своих потерях.

Тем временем западные разведывательные службы и медиа подчеркивают, что российские потери превышают украинские. По данным The Economist, число погибших российских солдат составляет примерно 200 тысяч.

Журналисты российского издания Медиазона и британской телерадиокомпании BBC с помощью анализа открытых источников подтвердили имена более 70 тысяч погибших российских военных.

Журнал также отмечает, что суммарные потери обеих сторон в этом конфликте близки к потерям США за всю Вторую мировую войну. В то же время российские потери уже превысили общие потери страны во всех вооруженных конфликтах с 1945 года.

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