Кейт Миддлтон намерена как можно скорее избавиться от рождественской традиции Елизаветы II

С XIX века члены британской королевской семьи открывали подарки накануне Рождества, а не на Рождество, после того, как эту традицию ввели королева Виктория и ее немецкий муж, принц Альберт.

Бабушке принца Уильяма, как сообщается, нравилась эта привычка, потому что она "не любила расточительности и откровенных проявлений потребительства" и "предпочитала, чтобы Рождество имело священную ноту".

Принцесса Уэльская предпочла бы сделать все по-другому, помня о собственных рождественских традициях.

"Кейт всегда считала подарки в канун Рождества странными. От него (этого обычая) точно избавятся, когда они официально приступят к делам. Я предполагаю, что в этом году в Сандрингеме это продолжится в той или иной форме, но в Анмер-Холле (загородный дом Уильяма и Кейт) все будет гораздо более расслабленным и приобретет атмосферу среднего класса", - сообщил источник издания. По его словам, он уверен, что принц и принцесса Уэльские сделают настоящие подарки друг другу и детям именно на Рождество.

6 декабря жена принца Уильяма проведет свою ежегодную рождественскую службу "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. На Рождество Кэтрин посетит рождественскую церковную службу в Сандрингеме вместе с детьми и остальной королевской семьей. Ожидается, что Кейт и Уильям также устроят собственную рождественскую вечеринку в этом году.

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