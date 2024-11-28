У королевской династии есть рождественские традиции, которые насчитывают сотни лет, но это не значит, что современным членам семьи они нравятся. Так, Кейт Миддлтон не является сторонницей одного из старинных обычаев на Сочельник, поддерживаемого королевой Елизаветой II, и намерена избавиться от него, когда они с принцем Уильямом взойдут на трон, сообщает портал Limon со ссылкой на издание Daily Beast.
Кейт Миддлтон намерена как можно скорее избавиться от рождественской традиции Елизаветы II
С XIX века члены британской королевской семьи открывали подарки накануне Рождества, а не на Рождество, после того, как эту традицию ввели королева Виктория и ее немецкий муж, принц Альберт.
Бабушке принца Уильяма, как сообщается, нравилась эта привычка, потому что она "не любила расточительности и откровенных проявлений потребительства" и "предпочитала, чтобы Рождество имело священную ноту".
Принцесса Уэльская предпочла бы сделать все по-другому, помня о собственных рождественских традициях.
"Кейт всегда считала подарки в канун Рождества странными. От него (этого обычая) точно избавятся, когда они официально приступят к делам. Я предполагаю, что в этом году в Сандрингеме это продолжится в той или иной форме, но в Анмер-Холле (загородный дом Уильяма и Кейт) все будет гораздо более расслабленным и приобретет атмосферу среднего класса", - сообщил источник издания. По его словам, он уверен, что принц и принцесса Уэльские сделают настоящие подарки друг другу и детям именно на Рождество.
6 декабря жена принца Уильяма проведет свою ежегодную рождественскую службу "Вместе на Рождество" в Вестминстерском аббатстве. На Рождество Кэтрин посетит рождественскую церковную службу в Сандрингеме вместе с детьми и остальной королевской семьей. Ожидается, что Кейт и Уильям также устроят собственную рождественскую вечеринку в этом году.
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