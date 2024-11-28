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Видео Во время визита Путина в Астану на экране появился огромный флаг Украины (2)

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Путин в Казахстане
Путин в Казахстане Фото: Reuters/ScanPix

Когда российский диктатор Владимир Путин в среду прибыл с визитом в столицу Казахстана Астану, на огромном LED-экране в центре города появился флаг Украины, свидетельствуют посты и видео в соцсетях.

В Казахстане стражи порядка в четверг завели уголовное дело в связи с подозрением на хакерскую атаку.

В среду вечером, незадолго до того как Путин прибыл с официальным визитом, на огромном экране у интенсивной дороги в центральной части Астаны появилось изображение колышущегося желто-голубого флага, видно на опубликованных в соцсетях видео.

Полиция и Государственная техническая служба, отвечающая за кибербезопасность Казахстана, подтвердили, что ведут расследование.

Служба на своем портале указала, что "на короткое время" на экране было показано "изображение флага" без упоминания конкретной страны.

"По предварительной информации, нападение было осуществлено с зарубежных IP-адресов с использованием proxy-адресов", - говорится в сообщении.

Служба указала, что пытается выяснить, откуда была совершена атака и каким образом хакеры получили доступ к дисплею.

Полиция Казахстана сообщила, что начала расследование на предприятии Keruen Media, поставившем LED-экраны, в связи с "возможным незаконным вмешательством в работу устройств предприятия".

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