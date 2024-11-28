Известно, что судно продолжило движение с опущенным якорем, что значительно замедлило его ход. Примерно в 3 часа ночи, преодолев около 178 километров, Yi Peng 3 повредило второй кабель, соединяющий Финляндию и Германию. После этого датские ВМС направили корабль, чтобы задержать судно в международных водах пролива Каттегат, расположенного между Данией и Швецией.

На корпусе Yi Peng 3 были обнаружены повреждения, которые могли быть вызваны волочением якоря и разрушением подводных кабелей. Однако экипаж судна пока не был допрошен.

Следователи изучают, мог ли капитан судна действовать по приказу российских спецслужб для совершения саботажа.

Швеция и Финляндия завершили осмотр мест повреждений кабелей. Проводится анализ собранных доказательств. Шведская полиция заявила, что версия умышленного повреждения кабелей пока не исключается. Инцидент остается под расследованием как возможный акт саботажа.

Сообщения о повреждении магистрального кабеля C-Lion 1, соединяющего Хельсинки и Росток, поступили 18 ноября. За день до этого стало известно о повреждении кабеля Arelion, связывающего Швецию и Литву. Оба инцидента произошли в исключительной экономической зоне Швеции.

Для выяснения обстоятельств была создана совместная следственная группа Финляндии, Швеции и Литвы. Точная причина повреждений пока не установлена.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!