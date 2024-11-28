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Россия готовится к войне с Западом, утверждает глава немецкой разведки (1)

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Бруно Каль, глава германской разведки
Бруно Каль, глава германской разведки Фото: dpa/picture-alliance/Scanpix

Россия продолжает подготовку к возможной военной конфронтации с западными странами, но до этого может попытаться расколоть НАТО. Такое заявление сделал президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в ходе выступления на мероприятии Немецкого общества внешней политики.

По словам Каля, Россия может начать с локальных операций, чтобы проверить готовность НАТО применить пятую статью Североатлантического договора. Кремль, вероятно, попытается испытать решимость стран альянса оказать военную помощь другому члену НАТО в случае нападения.

Каль отметил, что высокопоставленные российские чиновники рассматривают возможность создания "чрезвычайной ситуации" в одной из стран НАТО. Цель такой стратегии - выявить, как союзники отреагируют на кризис.

В качестве одного из сценариев Каль упомянул возможный "краткосрочный захват" Свалбардского архипелага, принадлежащего Норвегии. У России на этой территории есть особые права, однако за последние годы Осло ужесточил политику в отношении иностранцев, включая россиян.

Другим возможным направлением Каль назвал конфликт с прибалтийскими странами под предлогом "защиты русскоязычного населения".

Если в подобных ситуациях НАТО не применит пятую статью, это нанесет серьезный удар по репутации альянса как оборонительного союза. Именно такого результата, считает Каль, и добивается Россия.

"Если готовность союзников к взаимопомощи окажется слабой, Россия сможет расширить свое влияние в Европе, используя агрессивную силовую политику", - подчеркнул глава BND.

Каль предупреждает, что уже к концу нынешнего десятилетия Россия будет обладать необходимыми ресурсами для прямой военной конфронтации с Западом. Это заявление он впервые сделал в октябре на заседании бундестага, где обсуждалась работа разведывательных служб.

Глава немецкой разведки также обратил внимание на попытки России воздействовать на радикальные движения в Германии. По его словам, Кремль оказывает влияние как на правых, так и на левых экстремистов.

Эти группы, отметил Каль, "наивно повторяют риторику Москвы", что сказывается на политическом ландшафте страны. Такое вмешательство не только влияет на результаты выборов, где в 2024 году успехов добились популисты, но и усиливает разрозненность политической системы Германии.

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