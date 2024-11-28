Россия продолжает подготовку к возможной военной конфронтации с западными странами, но до этого может попытаться расколоть НАТО. Такое заявление сделал президент Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль в ходе выступления на мероприятии Немецкого общества внешней политики.
По словам Каля, Россия может начать с локальных операций, чтобы проверить готовность НАТО применить пятую статью Североатлантического договора. Кремль, вероятно, попытается испытать решимость стран альянса оказать военную помощь другому члену НАТО в случае нападения.
Каль отметил, что высокопоставленные российские чиновники рассматривают возможность создания "чрезвычайной ситуации" в одной из стран НАТО. Цель такой стратегии - выявить, как союзники отреагируют на кризис.
В качестве одного из сценариев Каль упомянул возможный "краткосрочный захват" Свалбардского архипелага, принадлежащего Норвегии. У России на этой территории есть особые права, однако за последние годы Осло ужесточил политику в отношении иностранцев, включая россиян.
Другим возможным направлением Каль назвал конфликт с прибалтийскими странами под предлогом "защиты русскоязычного населения".
Если в подобных ситуациях НАТО не применит пятую статью, это нанесет серьезный удар по репутации альянса как оборонительного союза. Именно такого результата, считает Каль, и добивается Россия.
"Если готовность союзников к взаимопомощи окажется слабой, Россия сможет расширить свое влияние в Европе, используя агрессивную силовую политику", - подчеркнул глава BND.
Каль предупреждает, что уже к концу нынешнего десятилетия Россия будет обладать необходимыми ресурсами для прямой военной конфронтации с Западом. Это заявление он впервые сделал в октябре на заседании бундестага, где обсуждалась работа разведывательных служб.
Глава немецкой разведки также обратил внимание на попытки России воздействовать на радикальные движения в Германии. По его словам, Кремль оказывает влияние как на правых, так и на левых экстремистов.
Эти группы, отметил Каль, "наивно повторяют риторику Москвы", что сказывается на политическом ландшафте страны. Такое вмешательство не только влияет на результаты выборов, где в 2024 году успехов добились популисты, но и усиливает разрозненность политической системы Германии.
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