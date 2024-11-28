Каль предупреждает, что уже к концу нынешнего десятилетия Россия будет обладать необходимыми ресурсами для прямой военной конфронтации с Западом. Это заявление он впервые сделал в октябре на заседании бундестага, где обсуждалась работа разведывательных служб.

Глава немецкой разведки также обратил внимание на попытки России воздействовать на радикальные движения в Германии. По его словам, Кремль оказывает влияние как на правых, так и на левых экстремистов.

Эти группы, отметил Каль, "наивно повторяют риторику Москвы", что сказывается на политическом ландшафте страны. Такое вмешательство не только влияет на результаты выборов, где в 2024 году успехов добились популисты, но и усиливает разрозненность политической системы Германии.

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