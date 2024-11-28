Министр здравоохранения Хосам Абу Мери утверждает, что пациенты смогут платить за лекарства на 15-20% меньше. Но расчеты поставщиков показывают другую картину.

"Чисто математически мы уже сейчас видим, что по новой формуле дешевые лекарства, которые стоят до трех евро, станут дороже", - заявил Либкенс.

Дорогие медикаменты, напротив, подешевеют, но и здесь возникают сложности. Либкенс объяснил: "На оптовом уровне наценка на все медикаменты впредь будет одинаковая и составит 50 центов. Когда человек будет покупать в аптеке такое лекарство, банковская комиссия окажется больше наценки на оптовом и розничном рынке. Если наценка не покрывает расходы на распространение медикамента и не гасит его себестоимость, возникает риск, что какие-то лекарства просто не будут физически доступны, потому что развозить их будет экономически необоснованно".

Согласно реформе, при государственных закупках компенсируемых препаратов аптеки и оптовые торговцы больше не смогут предлагать цену, превышающую цену производителя.