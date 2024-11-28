Министерство здравоохранения планирует внедрить новую систему ценообразования на лекарства, надеясь уменьшить расходы пациентов. Однако поставщики предупреждают, что реформа может привести к удорожанию дешевых препаратов. Об этом в эфире программы "Домская площадь" на Латвийском радио 4 рассказал Янис Либкенс, член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами, сообщает LSM+.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери утверждает, что пациенты смогут платить за лекарства на 15-20% меньше. Но расчеты поставщиков показывают другую картину.
"Чисто математически мы уже сейчас видим, что по новой формуле дешевые лекарства, которые стоят до трех евро, станут дороже", - заявил Либкенс.
Дорогие медикаменты, напротив, подешевеют, но и здесь возникают сложности. Либкенс объяснил: "На оптовом уровне наценка на все медикаменты впредь будет одинаковая и составит 50 центов. Когда человек будет покупать в аптеке такое лекарство, банковская комиссия окажется больше наценки на оптовом и розничном рынке. Если наценка не покрывает расходы на распространение медикамента и не гасит его себестоимость, возникает риск, что какие-то лекарства просто не будут физически доступны, потому что развозить их будет экономически необоснованно".
Согласно реформе, при государственных закупках компенсируемых препаратов аптеки и оптовые торговцы больше не смогут предлагать цену, превышающую цену производителя.
"То есть во все больницы и пансионаты лекарства должны поступать по цене производителя. И - никакой наценки! Поэтому возникают логичные вопросы: кто оплатит логистику и зачем аптекам участвовать в конкурсе, если они вообще ничего не заработают?" - отметил Либкенс.
Еще одна серьезная проблема связана с отсутствием ясности относительно ставки НДС на фармацевтические услуги и обслуживание рецептов. Это мешает аптекам перепрограммировать кассовые аппараты.
"Это - время. Наш опыт показывает, что перепрограммирование одной кассовой системы занимает от одного месяца до трех. Если аптеки должны 31 декабря менять все цены, когда они все это сделают? Опасения, что некоторые аптеки могут быть закрыты в начале 2025 года, вполне обоснованны", - заявил Либкенс.
Поставщики подчеркивают, что без четких ответов на эти вопросы и учета экономических реалий реформа может усугубить проблему доступности лекарств и поставить под угрозу работу аптек.
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