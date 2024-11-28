Австралийский парламент утвердил законопроект, вводящий запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. После того как документ был принят нижней палатой в среду, в четверг, 28 ноября, его одобрил Сенат.
Австралия запрещает детям младше 16 лет пользоваться соцсетями
Закон распространяется на популярные платформы, такие как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (бывший Twitter) и Instagram. Им грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов (31 миллион евро), если они систематически не смогут препятствовать детям создавать аккаунты. После вступления закона в силу у компаний будет год на разработку механизмов проверки возраста.
Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поддержал законопроект и охарактеризовал социальные сети как "площадки для взаимного давления, источник тревоги, инструменты мошенников и, что самое худшее, онлайн-хищников".
Он выразил желание, чтобы молодежь меньше времени проводила в интернете, отдавая предпочтение занятиям спортом и активному отдыху: "Я хочу видеть, как наши дети идут на футбольные поля, площадки для крикета, теннисные корты и в бассейны".
Представители социальных сетей раскритиковали закон, назвав его расплывчатым, сложным для реализации и поспешным. По их мнению, запрет может изолировать подростков, лишить их положительных сторон общения в интернете и подтолкнуть к использованию небезопасного теневого интернета.
Кроме того, высказываются опасения, что дети младше 16 лет будут бояться сообщать о случаях онлайн-угроз, чтобы не подвергнуться наказанию за нарушение возрастных ограничений.
Несмотря на строгость нового закона, его практическая реализация остается под вопросом. В документе практически не прописаны конкретные механизмы контроля. Эксперты считают, что без детальных инструкций запрет рискует остаться символическим.
Ожидается, что потребуется как минимум 12 месяцев для разработки правил. Некоторые платформы - например, WhatsApp и YouTube - могут получить исключения, так как они часто используются для образовательных и других оправданных нужд подростков.
В законопроект были внесены изменения, усиливающие защиту конфиденциальности. Например, правительственные цифровые удостоверения личности не будут использоваться для подтверждения возраста пользователей.
Новый закон вызвал интерес в других странах, рассматривающих возможность введения аналогичных ограничений. Они будут внимательно следить за тем, как Австралия будет реализовывать эти меры и какие результаты они принесут.
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