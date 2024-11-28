Австралия запрещает детям младше 16 лет пользоваться соцсетями

Закон распространяется на популярные платформы, такие как TikTok, Facebook, Snapchat, Reddit, X (бывший Twitter) и Instagram. Им грозит штраф до 50 миллионов австралийских долларов (31 миллион евро), если они систематически не смогут препятствовать детям создавать аккаунты. После вступления закона в силу у компаний будет год на разработку механизмов проверки возраста.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз поддержал законопроект и охарактеризовал социальные сети как "площадки для взаимного давления, источник тревоги, инструменты мошенников и, что самое худшее, онлайн-хищников".

Он выразил желание, чтобы молодежь меньше времени проводила в интернете, отдавая предпочтение занятиям спортом и активному отдыху: "Я хочу видеть, как наши дети идут на футбольные поля, площадки для крикета, теннисные корты и в бассейны".

Представители социальных сетей раскритиковали закон, назвав его расплывчатым, сложным для реализации и поспешным. По их мнению, запрет может изолировать подростков, лишить их положительных сторон общения в интернете и подтолкнуть к использованию небезопасного теневого интернета.