Во вторник, 26 ноября, на улице Улброкас, на участке между улицами Августа Деглава и Дзелзавас, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает передача Degpunktā.
ВИДЕО ⟩ Тройное ДТП в Риге мог вызвать пьяный водитель арендованного автомобиля
Две из четырех полос дороги оказались заблокированы, из-за чего движение автомобилей было возможно только по оставшимся двум полосам. В аварии участвовали арендованный автомобиль сервиса Bolt, грузовик, перевозивший бетон, и такси.
По словам водителя грузовика, причиной аварии стал водитель арендованной машины:
"Водитель Bolt был пьян, он врезался в такси... (Вопрос ведущего: Он был пьян? Это можно было заметить визуально?) Да".
В данный момент Государственная полиция проверяет, могло ли употребление алкоголя водителем арендованного автомобиля повлиять на его способность управлять машиной.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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