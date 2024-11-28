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ВИДЕО Тройное ДТП в Риге мог вызвать пьяный водитель арендованного автомобиля

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Место происшествия
Место происшествия Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

Во вторник, 26 ноября, на улице Улброкас, на участке между улицами Августа Деглава и Дзелзавас, произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Об этом сообщает передача Degpunktā.

Две из четырех полос дороги оказались заблокированы, из-за чего движение автомобилей было возможно только по оставшимся двум полосам. В аварии участвовали арендованный автомобиль сервиса Bolt, грузовик, перевозивший бетон, и такси.

По словам водителя грузовика, причиной аварии стал водитель арендованной машины:

"Водитель Bolt был пьян, он врезался в такси... (Вопрос ведущего: Он был пьян? Это можно было заметить визуально?) Да".

В данный момент Государственная полиция проверяет, могло ли употребление алкоголя водителем арендованного автомобиля повлиять на его способность управлять машиной.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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