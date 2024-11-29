На фоне войн в Газе и в Украине многие другие конфликты и спровоцированные ими гуманитарные кризисы остаются "невидимыми" для мировой общественности. Один из таких гуманитарных кризисов - в Судане. Больше нигде на земле нет столько детей, у которых нет дома, нигде нет столько людей, которые живут в условиях постоянного острого голода.
Там, где дети бегут от войны: невидимый миру кризис в Судане
Махмуд — озорной подросток, который одаривает всех широкой улыбкой, несмотря на то, что передний зуб он потерял во время отчаянной схватки в игре с другими детьми. Он — сирота из Судана.
Махмуд дважды оказывался брошенным и дважды ему приходилось покидать свой дом из-за страшной войны. Он — всего лишь один из почти пяти миллионов суданских детей, которые из-за войны потеряли все, убегая из одного места в другое. Они живут в стране, где сейчас острейший в мире гуманитарный кризис.
Больше нигде на земле нет такого количества детей, у которых нет дома, нигде нет такого, как в Судане, количества людей, которые живут в условиях постоянного острого голода.
В одном из регионов Судана уже объявлено чрезвычайное положение в связи с голодом. Многие суданцы живут на грани голода, не зная, когда они в следующий раз смогут раздобыть себе пищу.
«Это невидимый [миру] кризис», — говорит заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер.
«25 миллионов суданцев — а это половина населения страны — остро нуждаются в помощи прямо сейчас», — добавляет он.
Сейчас, когда в мире наблюдается сразу несколько беспрецедентных гуманитарных кризисов, внимание мира сосредоточено в основном на таких разрушительных войнах, как в Газе или в Украине. Однако Том Флетчер для своей первой миссии на посту заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам выбрал именно Судан, чтобы привлечь внимание к бедственному положению людей в этой стране.
«Этот кризис не является „невидимым“ для ООН, для наших находящихся на передовой гуманитарных служб, сотрудники которых рискуют и погибают, пытаясь помочь жителям Судана», — сказал Би-би-си Том Флетчер, который прибыл в Судан в командировку на неделю.
Большинство работающих на месте сотрудников ООН — это суданцы, которые потеряли свои дома и свою прежнюю жизнь из-за войны между армией страны и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования» (RSF).
Во время своей первой поездки в Судан Флетчер посетил детский дом Майгома в городе Кассала на востоке страны, где сейчас проживает около 100 детей и где живет подросток Махмуд, запомнившийся нам своей щербатой улыбкой. В приют было превращено полуразрушенное трехэтажное здание школы.
«Восстановить разрушенные дома»
Сироты вместе со своими воспитателями жили раньше в столице Судана Хартуме — до того, как в апреле 2023 года «Силы быстрого реагирования» и военные не вступили в конфронтацию друг с другом, лишив детей приюта и втянув свою страну в водоворот ужасающего насилия, систематических грабежей и шокирующей жестокости.
Когда война дошла до нового приюта в городе Вад-Медани, где жили бежавшие из Хартума сироты, все его обитатели, кому удалось спастись, бежали в Кассалу.
Когда я спросил 13-летнего Махмуда, о чем он мечтает, он тут же расплылся в широкой щербатой улыбке.
«Я хочу быть правителем государства, тогда я смогу восстановить разрушенные дома», — ответил он.
Для 11 миллионов суданцев, которые перемещаются из одного укрытия в другое, возвращение в свой дом, точнее, в то, что от него осталось, и возможность его восстановить — это самый большой подарок из всех возможных.
Сейчас каждый их день — это борьба за то, чтобы найти себе еду и не умереть от голода.
Но и для гуманитарных организаций, даже таких как ООН, поставка продовольствия для жителей Судана — титанически сложная задача.
После четырех дней переговоров Тома Флетчера с командованием суданской армии в Порт-Судане главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах Бурхан сообщил в соцсети X, что дал разрешение ООН на использование еще трех региональных аэропортов и на создание хабов для доставки гуманитарной помощи населению.
Часть из этих разрешений уже была получена ООН ранее, однако некоторые из озвученных генералом решений стали новым достижением для организации.
Ранее Всемирная продовольственная программа ООН дала зеленый свет поставкам гуманитарной помощи пострадавшим жителям Судана, которые находятся на территории, контролируемой силами RSF. Среди прочих помощь должны получить беженцы в лагере Замзам в Дарфуре, где проживает около полумиллиона человек и где в августе официально было объявлено о голоде.
«Мы месяцами добивались того, чтобы добраться до этих общин», — говорит Алекс Марианелли, курирующий операции Всемирной продовольственной программы ООН в Порт-Судане.
Рядом с нами на складе Всемирной продовольственной программы суданские рабочие поют песни, пока грузят в фуры коробки с продовольствием для тех районов Судана, где ситуация самая плохая.
По словам Марианелли, ему раньше не доводилось работать в такой опасной и сложной обстановке, как та, что сейчас сложилась в Судане.
Голод как орудие войны
Многие сотрудники гуманитарных организаций критикуют ООН. По их мнению, организация сама связала себе руки, признав генерала Бурхана фактическим правителем Судана.
«Генерал Бурхан и его власти контролируют КПП, выдают разрешения и обеспечивают доступ [в пострадавшие районы]. Если мы хотим попасть на эти территории, то нам надо сотрудничать с ними», — так отвечает критикам Том Флетчер.
Он выражает надежду на то, что силы RSF осознают необходимость заботы о мирных жителях в первую очередь.
«Я поеду куда угодно, готов говорить с кем угодно — только чтобы у нас была возможность доставлять гуманитарную помощь и спасать жизни», — говорит Флетчер.
Обе воюющие в Судане стороны обвинялись в использовании голода в качестве орудия войны.
Кроме всех бед, с которыми за время войны столкнулись мирные жители Судана, есть еще одна очень серьезная проблема. Уровень насилия в отношении женщин и детей достиг уровня «эпидемии», говорят в ООН.
Приезд сотрудников гуманитарных миссий ООН в Судан совпал по времени с глобальной кампанией «16 дней» (25 ноября — 10 декабря), посвященной борьбе с насилием в отношении женщин и девочек.
Акция «16 дней» прошла в том числе в лагере для беженцев в городе Порт-Судан. Этот лагерь был первым убежищем, открытым после начала войны. Организаторы акции говорят, что здесь проблема насилия над женщинами стоит особенно остро.
Том Флетчер выступил перед жителями лагеря с речью о важности борьбы с насилием.
«Мы должны исправить ситуацию, мы обязаны», — сказал он, отступив от заготовленной речи.
Собравшиеся здесь женщины и дети, отреагировали на слова Флетчера аплодисментами и одобрительным улюлюканьем.
Я спросила нескольких женщин, которые слушали выступление Флетчера, что они думают о визите сотрудников ООН.
«Нам действительно очень нужна помощь, но большая часть работы должна быть сделана самими суданцами», — говорит Ромисса, сотрудница одной из местных гуманитарных организаций. Она хорошо помнит свой тяжелый путь из Хартума, когда она бежала от войны.
«Настало время для суданцев постоять друг за друга», — говорит она.
Суданцы пытаются сделать очень много, имея для этого очень мало.
В простом приюте, состоящем из двух комнат, который его обитатели называют «Шамаа» (то есть «Свеча»), живут подвергшиеся насилию женщины и дети-сироты.
Основательница приюта Нур Хуссейн Севати, которую еще называют Мама Нур, раньше работала в приюте Майгома, еще в Хартуме.
Она была вынуждена покинуть Хартум, чтобы защитить тех, кто находился под ее опекой, и открыла новый приют — для женщин, переживших насилие.
Одна из тех, кто живет в ее приюте, подверглась насилию еще до войны, потом ее похитили, и ей еще раз пришлось пережить насилие.
Даже невероятно сильная Мама Нур, кажется, переживет кризисный период в своей работе.
«Мы так устали. Нам нужна помощь, — говорит она. — Нам хочется дышать свежим воздухом. Мы хотим знать, что в этом мире все еще есть люди, которым наша судьба, судьба людей Судана, небезразлична».