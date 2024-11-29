Там, где дети бегут от войны: невидимый миру кризис в Судане

Когда война дошла до нового приюта в городе Вад-Медани, где жили бежавшие из Хартума сироты, все его обитатели, кому удалось спастись, бежали в Кассалу.

Когда я спросил 13-летнего Махмуда, о чем он мечтает, он тут же расплылся в широкой щербатой улыбке.

«Я хочу быть правителем государства, тогда я смогу восстановить разрушенные дома», — ответил он.

Для 11 миллионов суданцев, которые перемещаются из одного укрытия в другое, возвращение в свой дом, точнее, в то, что от него осталось, и возможность его восстановить — это самый большой подарок из всех возможных.

Сейчас каждый их день — это борьба за то, чтобы найти себе еду и не умереть от голода.

Но и для гуманитарных организаций, даже таких как ООН, поставка продовольствия для жителей Судана — титанически сложная задача.

После четырех дней переговоров Тома Флетчера с командованием суданской армии в Порт-Судане главнокомандующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах Бурхан сообщил в соцсети X, что дал разрешение ООН на использование еще трех региональных аэропортов и на создание хабов для доставки гуманитарной помощи населению.

Часть из этих разрешений уже была получена ООН ранее, однако некоторые из озвученных генералом решений стали новым достижением для организации.