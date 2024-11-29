VDD предлагает начать уголовное преследование за возможную подготовку к терактам

Уголовное преследование предлагается начать согласно части первой статьи 79.4 и части первой статьи 79.6 Уголовного закона. Совокупность доказательств, полученная в ходе расследования VDD, свидетельствует о целенаправленном обучении подозреваемого терроризму, то есть получении инструкций, знаний и практических навыков с целью осуществления или содействия терроризму. Служба также установила, что лицо в Telegram систематически занималось публичным прославлением и оправданием терроризма, а также распространением материалов, прославляющих терроризм, оправдывающих и призывающих к терроризму.

Уголовный процесс в отношении лица начат 11 июля 2023 года. VDD начала уделять пристальное внимание активности этого гражданина Латвии, констатировав на платформе Telegram его активное участие в группах общения, поддерживающих правый экстремизм и терроризм, что свидетельствовало о его возможной радикализации.

Проведя углубленное изучение деятельности лица, VDD установила, что он в интернет-среде целенаправленно распространяет поддерживающий правый экстремизм контент, пропаганду терроризма, видеозаписи терактов, а также инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Кроме того, подозреваемый участвовал в администрировании ряда международных групп общения, своей деятельностью поощряя враждебное отношение и насильственные проявления по отношению к различным меньшинствам. С учетом полученной информации VDD провела на двух объектах, связанных с лицом, уголовно-процессуальные действия.

В ходе расследования VDD выявила попытки лица приобрести тактическую экипировку и вещества, необходимые для изготовления взрывчатых веществ. Дополнительно VDD выяснила, что гражданин Латвии индивидуально отправлял нескольким лицам полезную для совершения террористических актов информацию: инструкции по изготовлению оружия и взрывчатых веществ, а также видеозаписи террористических актов.

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