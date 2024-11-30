ЕС должен раздробить крупные технокомпании

Перед Тересой Риберой стоит колоссальная задача. В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ей, бывшему социалистическому вице-премьеру Испании, роль исполнительного вице-председателя Еврокомиссии по вопросам экологически чистого, справедливого и конкурентного перехода. Рибера будет отвечать за два важнейших направления - конкуренция и климатические действия.
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Это огромный, очень трудный портфель. В сфере конкуренции Рибера унаследует несколько знаковых дел, включая попытку Евросоюза разрушить монополию Google на рынке онлайн-рекламы. Этот шаг может изменить цифровую экономику.