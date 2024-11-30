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ЕС должен раздробить крупные технокомпании

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Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект. Фото: Kirill Kudryavtsev

Перед Тересой Риберой стоит колоссальная задача. В сентябре председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ей, бывшему социалистическому вице-премьеру Испании, роль исполнительного вице-председателя Еврокомиссии по вопросам экологически чистого, справедливого и конкурентного перехода. Рибера будет отвечать за два важнейших направления - конкуренция и климатические действия.

Это огромный, очень трудный портфель. В сфере конкуренции Рибера унаследует несколько знаковых дел, включая попытку Евросоюза разрушить монополию Google на рынке онлайн-рекламы. Этот шаг может изменить цифровую экономику.

На климатическом фронте европейская политика "Зеленого курса" спровоцировала массовые протесты разъяренных фермеров, которые утверждают, что экологическое регулирование увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность их продукции. Сильная "зеленая" репутация Риберы означает, что она, наверное, сосредоточится на спасении "Зеленого курса", потенциально превратив антимонопольную политику из главного блюда в "гарнир" (как сострил один высокопоставленный сотрудник антимонопольных органов ЕС).

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