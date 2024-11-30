ЕС должен раздробить крупные технокомпании

Это огромный, очень трудный портфель. В сфере конкуренции Рибера унаследует несколько знаковых дел, включая попытку Евросоюза разрушить монополию Google на рынке онлайн-рекламы. Этот шаг может изменить цифровую экономику.

На климатическом фронте европейская политика "Зеленого курса" спровоцировала массовые протесты разъяренных фермеров, которые утверждают, что экологическое регулирование увеличивает издержки и снижает конкурентоспособность их продукции. Сильная "зеленая" репутация Риберы означает, что она, наверное, сосредоточится на спасении "Зеленого курса", потенциально превратив антимонопольную политику из главного блюда в "гарнир" (как сострил один высокопоставленный сотрудник антимонопольных органов ЕС).