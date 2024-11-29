В Беларуси нашли фильтрационный лагерь для украинцев

Журналисты заявляют, что точное местонахождение фильтрационного лагеря в белорусском городе Наровля им удалось выяснить путем анализа спутниковых снимков, пропагандистских видеороликов с заключенными, показаний бывших заключенных и данных, полученных от хакеров.

Расследование проводилось при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны".

Фильтрационный центр, где содержались как украинские военные, так и мирные жители, располагался на одной из территорий застройки белорусского государственного предприятия "Припятский альянс".

Ссылаясь на данные спутниковых снимков, исследователи указывают, что российская армия может находиться там как минимум с мая 2022 года.

По мнению авторов исследования, число украинских мирных жителей, доставленных в Наровлю российскими солдатами, может исчисляться сотнями.

Лагерь не мог быть создан без ведома белорусских властей, а действия российской армии могут свидетельствовать о нарушении Женевской конвенции, говорится в исследовании.

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