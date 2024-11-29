Весной 2022 года российские войска создали в белорусском городе Наровля фильтрационный лагерь, где пытали украинских пленных, говорится в исследовании, проведенном проектом Украинской службы Радио Свобода "Схемы" в сотрудничестве с Белорусским расследовательским центром и Белорусской службой Радио Свобода.
В Беларуси нашли фильтрационный лагерь для украинцев
Журналисты заявляют, что точное местонахождение фильтрационного лагеря в белорусском городе Наровля им удалось выяснить путем анализа спутниковых снимков, пропагандистских видеороликов с заключенными, показаний бывших заключенных и данных, полученных от хакеров.
Расследование проводилось при поддержке проекта по документации военных преступлений The Reckoning Project и хакерской группы "Киберпартизаны".
Фильтрационный центр, где содержались как украинские военные, так и мирные жители, располагался на одной из территорий застройки белорусского государственного предприятия "Припятский альянс".
Ссылаясь на данные спутниковых снимков, исследователи указывают, что российская армия может находиться там как минимум с мая 2022 года.
По мнению авторов исследования, число украинских мирных жителей, доставленных в Наровлю российскими солдатами, может исчисляться сотнями.
Лагерь не мог быть создан без ведома белорусских властей, а действия российской армии могут свидетельствовать о нарушении Женевской конвенции, говорится в исследовании.
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