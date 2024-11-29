Урбанович может вновь возглавить партию "Согласие"

На субботу, 30 ноября, намечен съезд партии, на котором, в частности, будет избрано новое партийное руководство.

На предыдущем съезде, который прошел в начале 2023 года, была изменена модель управления партией: вместо одного председателя партии были выбраны три сопредседателя.

На этих должностях тогда были утверждены депутат Европейского парламента Нил Ушаков, экс-депутат Сейма Регина Лочмеле и депутат Рижской думы Андрис Морозов. Между тем, Урбанович, взяв на себя ответственность за неудачу партии на выборах в Сейм, оставил ее руководство.

Морозов недавно вышел из партии, присоединившись к партии Sarauj, Latgale!, созданной мэром Даугавпилса Андреем Элксниньшем.

Агентству LETA стало известно, что на предстоящем съезде будет предложено вновь назначить Урбановича на пост главы партии, отказавшись от модели коллективного управления партией.

При этом на пост заместителей Урбановича могут быть выдвинуты Лочмеле и депутат Рижской думы Константин Чекушин, а Ушаков может быть вновь назначен председателем думы партии, сохранив место и в правлении.

Съезд партии состоится в субботу в 11:00 в ATTA-Centre в Риге. Наряду с избранием нового руководства планируется обсудить задачи партии, кандидатов в депутаты и предвыборную программу в преддверии муниципальных выборов 2025 года. Обсуждение избирательных списков и возможного сотрудничества с другими партиями пока не предусмотрено.

Как сообщалось, на предстоящих муниципальных выборах, особенно, в Риге, не исключено сотрудничество партий "Согласие" и "За стабильность!", выяснило агентство LETA.

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