Глава МИ-6: Россия ведет диверсионные действия в Европе

"Недавно мы раскрыли потрясающе безответственную российскую диверсионную кампанию в Европе", - сказал Мур, добавив, что российский диктатор Владимир Путин и его приспешники даже прибегали к угрозам ядерной атаки в попытке запугать страны, которые помогают Украине.

Мур отметил, что, по его мнению, Путин не откажется от дальнейших экспансионистских целей, если ему удастся подчинить Украину российскому влиянию.

"Если Путину удастся превратить Украину в вассальное государство, он не остановится на достигнутом", - считает Мур.

Однако он добавил: "Мы не сомневаемся, что у наших украинских друзей есть воля к победе".

Мур также сказал, что британская и французская разведка сыграла решающую роль в информировании правительств, "чтобы они могли успешно справиться с сочетанием путинского блефа и агрессии".

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