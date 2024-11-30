Заявление грузинских властей о приостановке евроинтеграции вызвало массовые протесты. Они были жестко подавлены полицией, но к критике властей присоединились госслужащие. Что происходит в Грузии - в материале DW.
Разгон протестов в Грузии: служащие на стороне демонстрантов
В ночь на 29 ноября в Тбилиси прошла акция протеста, которую жестко подавила полиция, применив водометы и слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны или избиты силовиками. Митинги проходят и в других грузинских городах. Причиной протестов стало заявление премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке евроинтеграции Грузии.
Гражданское общество и оппозиция обвиняют власти в том, что Грузия движется от Европы к России. Работники сразу нескольких государственных учреждений и ведомств выразили протест, обвинив правящую партию "Грузинская мечта" в нарушении конституции и осудив полицейское насилие.
Ошибка властей или провокация беспорядков?
Премьер Кобахидзе 28 ноября заявил, что Тбилиси приостанавливает переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается от финансовой помощи от ЕС. По его словам, переговоры о членстве в Евросоюзе используются как инструмент шантажа Запада против страны, как это якобы происходило и раньше с вопросом о статусе кандидата. В прошлом году Грузии удалось получить статус кандидата в члены Евросоюза, хотя ее власти не выполнили большинство рекомендаций Еврокомиссии по проведению реформ.
"Категорически неприемлемо рассматривать интеграцию с Европейским Союзом как благотворительность", - заявил Кобахидзе. Он отметил, что к концу 2028 года Грузия будет экономически готова к возобновлению переговоров о вступлении в ЕС в 2030 году.
Он также раскритиковал Европарламент за принятую ранее в тот же день резолюцию по Грузии. В ней Брюссель фактически признал нелегитимными прошедшие в конце октября парламентские выборы, на которых, по официальным данным, победила "Грузинская мечта", и призвал провести новое голосование под международным наблюдением.
Политический аналитик Гела Васадзе считает, что грузинские власти либо совершили ошибку, либо намеренно решили обострить внутриполитическую ситуацию, чтобы создать повод начать репрессии. "Я лично считаю, что "Грузинская мечта" хочет спровоцировать насильственные действия со стороны протестующих. Зачем им это нужно? Возможно, для последующего переформатирования политического пространства, полного запрета оппозиции, ограничения свободы слова и так далее, - высказал Васадзе свое мнение в беседе с DW. - Других рациональных причин я не могу найти".
Накануне парламентских выборов создатель и почетный председатель "Грузинской мечты" миллиардер Бидзина Иванишвили открыто анонсировал репрессии против оппозиции в случае победы его партии. На провластном митинге он заявил о намерении запретить фактически все крупные оппозиционные партии и начать суд над их лидерами.
Избиения протестующих и журналистов
Заявление Кобахидзе вызвало среди части жителей Грузии бурю негодования в соцсетях. Вечером того же дня президент страны Саломе Зурабишвили назвала действия правительства нарушающими конституцию, в которой прописана необходимость интеграции в ЕС и НАТО. "Сегодня в Грузии стало окончательно ясно, что произошел конституционный переворот. Это продолжалось несколько месяцев. Сегодня процесс перевода страны из поля Европы в Россию завершился", - заявила Зурабишвили, призвав оппозицию объединиться.
После этого призыва в Тбилиси и некоторых других городах Грузии начались стихийные протесты. В столице демонстранты собрались у здания парламента на проспекте Шота Руставели. К тысячам собравшихся присоединилась и сама президент. "Я тут, вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда, - заявила Саломе Зурабишвили. - Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться". Она обратилась и к спецназовцам, стянутым к месту акции. Подойдя к строю спецназа, президент спросила: "Кому вы служите? Грузии или России?" - но ответа не получила.
Периодически возникали стычки с полицией, и после полуночи силовики начали разгон протестующих. Они применяли слезоточивый и перцовый газы, а также новые водометы, полученные за несколько дней до выборов. Действия полицейских отличались особенной жестокостью. Спецназ прибыл на проспект Руставели в балаклавах и без знаков отличия - вероятно, чтобы затруднить опознание силовиков, превысивших полномочия.
В соцсетях распространились кадры, как спецназ намеренно избивает и калечит задержанных. Нападениям в эту ночь подверглись и журналисты. К примеру, полицейский ударил журналиста телеканала Formula Гурама Рогаву во время репортажа с места событий, тот упал и получил множественные переломы конечностей. Журналиста "Радио Свобода" Дато Цагарели, рассказывавшего в прямом эфире о происходящем, полицейский ударил в живот. Свыше 40 человек были задержаны. Большинство из них, по данным СМИ, подверглись избиениям.
Демонстранты создавали баррикады и жгли костры, а разгон длился до раннего утра. Одной из лидеров оппозиции Элене Хоштарии полицейские сломали руку, а участвовавшей в парламентских выборах Нане Малашхиа разбили нос.
Кобахидзе назвал "печальным" то, что множество протестующих и журналистов получили травмы, но похвалил полицию за "восстановление порядка". Однако вечером 29 ноября, несмотря на жесткие задержания и избиения, тысячи людей снова собрались у парламента.
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