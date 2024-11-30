Разгон протестов в Грузии: служащие на стороне демонстрантов

После этого призыва в Тбилиси и некоторых других городах Грузии начались стихийные протесты. В столице демонстранты собрались у здания парламента на проспекте Шота Руставели. К тысячам собравшихся присоединилась и сама президент. "Я тут, вместе с этими людьми. Буду, где смогу, и всегда, - заявила Саломе Зурабишвили. - Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы. Это цель и внутри, и за пределами страны. Мы не должны сдаваться". Она обратилась и к спецназовцам, стянутым к месту акции. Подойдя к строю спецназа, президент спросила: "Кому вы служите? Грузии или России?" - но ответа не получила.

Периодически возникали стычки с полицией, и после полуночи силовики начали разгон протестующих. Они применяли слезоточивый и перцовый газы, а также новые водометы, полученные за несколько дней до выборов. Действия полицейских отличались особенной жестокостью. Спецназ прибыл на проспект Руставели в балаклавах и без знаков отличия - вероятно, чтобы затруднить опознание силовиков, превысивших полномочия.

В соцсетях распространились кадры, как спецназ намеренно избивает и калечит задержанных. Нападениям в эту ночь подверглись и журналисты. К примеру, полицейский ударил журналиста телеканала Formula Гурама Рогаву во время репортажа с места событий, тот упал и получил множественные переломы конечностей. Журналиста "Радио Свобода" Дато Цагарели, рассказывавшего в прямом эфире о происходящем, полицейский ударил в живот. Свыше 40 человек были задержаны. Большинство из них, по данным СМИ, подверглись избиениям.

Демонстранты создавали баррикады и жгли костры, а разгон длился до раннего утра. Одной из лидеров оппозиции Элене Хоштарии полицейские сломали руку, а участвовавшей в парламентских выборах Нане Малашхиа разбили нос.

Кобахидзе назвал "печальным" то, что множество протестующих и журналистов получили травмы, но похвалил полицию за "восстановление порядка". Однако вечером 29 ноября, несмотря на жесткие задержания и избиения, тысячи людей снова собрались у парламента.

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