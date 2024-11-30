Названа возможная причина пожара в киоске Narvesen на улице Лиелирбес в Риге

Утром в пятницу в Плескодале в Риге произошел пожар в торговом здании, которое находится рядом с автозаправкой. Спасатели отреагировали быстро и предотвратили угрозу, которая могла возникнуть, если бы пламя от киоска Narvesen перекинулось на взрывоопасный объект, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.