Утром в пятницу в Плескодале в Риге произошел пожар в торговом здании, которое находится рядом с автозаправкой. Спасатели отреагировали быстро и предотвратили угрозу, которая могла возникнуть, если бы пламя от киоска Narvesen перекинулось на взрывоопасный объект, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
Названа возможная причина пожара в киоске Narvesen на улице Лиелирбес в Риге
Спасатели получили вызов на улицу Лиелирбес вскоре после 6 часов утра. Было видно, что горит киоск Narvesen, находящийся рядом с автозаправкой.
Представители Narvesen сообщили, что в данный момент подсчитывается нанесенный пожаром ущерб, а когда торговое место сможет возобновить работу - неизвестно.
Ответственные специалисты из Пожарно-спасательной службы, проводившие работы на месте пожара, пояснили, что, скорее всего, пожар начался в блоке кондиционера, находившегося снаружи постройки.
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