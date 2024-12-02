Когда с наступлением холодов мы начинаем терять больше волос - это серьезная проблема. Почему это происходит и как с этим бороться?
Почему осенью у нас выпадают волосы и как с этим бороться?
Почему осенью у нас выпадают волосы и в чем секрет сохранения их красоты и здоровья, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.
Если осенью мы потеряем больше волос, чем обычно, не стоит сразу расстраиваться:
это часто является безобидной частью естественного процесса обновления, как и сами времена года.
"Волосы растут в определенном цикле, - говорит Иева Страуткалне. - Рост в течение нескольких лет называется фазой анагена. После этого волосы вступают в фазу катагена. В течение нескольких недель волосы, выросшие из волосяной луковицы, со временем выпадают. В фазе телогена корни регенерируют и цикл начинается снова.
Рост волос характеризуется циклом, состоящим из 3 фаз: фаза роста (длится несколько лет), фаза перехода (длится несколько недель) и, наконец, фаза выпадения (длится в среднем 3 месяца).
Выпадение волос осенью
Можно предположить, что сезонное выпадение волос также связано с генетикой. Однако, по словам эксперта, точные причины не ясны. "Некоторые ученые предполагают, что летом у нас растет больше волос, потому что нужно больше естественной защиты от солнца, - объясняет косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне. - Поскольку осенью в этом нет особой необходимости, организм может позволить волосам подготовиться к фазе выпадения".
Конечно, волосы, выпавшие из-за смены времен года, отрастут снова - они понадобятся нам следующим летом, когда засветит солнце!
Однако, если вы чувствуете, что теряете больше волос, чем обычно, это должен проверить ваш врач. Особенно, если выпадение волос продолжается и после осени!
Причины выпадения волос
В большинстве случаев выпадение волос вызвано наследственными факторами. У мужчин они медленно отступают на лбу и становятся реже на затылке. Женские волосы редеют. Выпадение волос может иметь и множество других причин, помимо сезонных и генетических.
"Только врач может определить конкретную причину, - говорит Иева Страуткалне. - Цикл волос обычно очень чувствителен к внешним условиям, таким как давление головного убора и напряжение кожи головы из-за слишком тугих причесок, а также к различным внутренним факторам".
Внутренние факторы могут включать гормональные колебания из-за противозачаточных средств, беременности или перименопаузы. Причиной также может оказаться стресс. "Наш разум и тело, включая кожу, неразрывно связаны, - говорит Страуткалне. - Стресс влияет на приток крови к коже головы, вызывая выработку определенных гормонов".
Уход за волосами: 3 средства
Холодный, сухой воздух и жара отрицательно влияют как на кожу, так и на волосы. Чтобы защитить волосы от этого неблагоприятного воздействия, необходимо запомнить простые, но очень важные этапы ухода за волосами: используйте три продукта по уходу за волосами, два из которых следует смывать - шампунь, кондиционер или маска - и одно несмываемое - сыворотку, крем для волос или сухое масло для волос.
Если вы ежедневно сушите или укладываете волосы горячими инструментами (фен, щипцы для завивки, выпрямитель и т. д.), необходимо использовать специальное средство для защиты волос от нагрева.
Продукты питания, предотвращающие выпадение волос
"Для здоровых и красивых волос важно питаться сбалансированной и питательной пищей. Следует помнить, что синергия - один из важнейших принципов, по которым работает наш организм. Формула успеха заключается в комплексном приеме витаминов и минералов, - говорит Иева Страуткалне. - Отсутствие полноценного питания может привести к выпадению волос. Поэтому то, что вы едите, очень важно!"
Для здорового роста волос эксперт рекомендует пищу, богатую железом, жирными кислотами омега-3, цинком, биотином, селеном и витамином B5. Протеины и антиоксиданты также полезны для роста волос.
- Блюда из бобовых и яиц - протеины;
- Орехи - жирные кислоты омега-3 и витамин Е;
- Овсянка - железо, цинк и биотин;
- Лосось - жирные кислоты омега-3;
- Абрикосы - витамин В5;
- Помидоры, черника, папайя и бобовые - антиоксиданты.
Можно использовать и пищевую добавку против выпадения волос, но об этом необходимо проконсультироваться с врачом.
"Если у вас нет болезней и вы придерживаетесь сбалансированной диеты, вы будете получать все необходимые организму питательные вещества, витамины и минералы, и проблем с волосами быть не должно", - подчеркивает Страуткалне.
При необъяснимом выпадении волос специалист в первую очередь рекомендует сдать анализ крови, который укажет на состояние щитовидной железы, витаминный баланс, количество железа, минералов, микроэлементов, электролитов и гормонов в организме!
Статья подготовлена совместно с Apotheka.
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