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Почему осенью у нас выпадают волосы и как с этим бороться?

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Выпадение волос
Выпадение волос Фото: Shutterstock

Когда с наступлением холодов мы начинаем терять больше волос - это серьезная проблема. Почему это происходит и как с этим бороться?

Почему осенью у нас выпадают волосы и в чем секрет сохранения их красоты и здоровья, рассказывает косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне.

Если осенью мы потеряем больше волос, чем обычно, не стоит сразу расстраиваться:

это часто является безобидной частью естественного процесса обновления, как и сами времена года.

"Волосы растут в определенном цикле, - говорит Иева Страуткалне. - Рост в течение нескольких лет называется фазой анагена. После этого волосы вступают в фазу катагена. В течение нескольких недель волосы, выросшие из волосяной луковицы, со временем выпадают. В фазе телогена корни регенерируют и цикл начинается снова.

Рост волос характеризуется циклом, состоящим из 3 фаз: фаза роста (длится несколько лет), фаза перехода (длится несколько недель) и, наконец, фаза выпадения (длится в среднем 3 месяца).

Выпадение волос осенью

Можно предположить, что сезонное выпадение волос также связано с генетикой. Однако, по словам эксперта, точные причины не ясны. "Некоторые ученые предполагают, что летом у нас растет больше волос, потому что нужно больше естественной защиты от солнца, - объясняет косметолог Apotheka Beauty Иева Страуткалне. - Поскольку осенью в этом нет особой необходимости, организм может позволить волосам подготовиться к фазе выпадения".

Конечно, волосы, выпавшие из-за смены времен года, отрастут снова - они понадобятся нам следующим летом, когда засветит солнце!

Однако, если вы чувствуете, что теряете больше волос, чем обычно, это должен проверить ваш врач. Особенно, если выпадение волос продолжается и после осени!

Причины выпадения волос

В большинстве случаев выпадение волос вызвано наследственными факторами. У мужчин они медленно отступают на лбу и становятся реже на затылке. Женские волосы редеют. Выпадение волос может иметь и множество других причин, помимо сезонных и генетических.

"Только врач может определить конкретную причину, - говорит Иева Страуткалне. - Цикл волос обычно очень чувствителен к внешним условиям, таким как давление головного убора и напряжение кожи головы из-за слишком тугих причесок, а также к различным внутренним факторам".

Внутренние факторы могут включать гормональные колебания из-за противозачаточных средств, беременности или перименопаузы. Причиной также может оказаться стресс. "Наш разум и тело, включая кожу, неразрывно связаны, - говорит Страуткалне. - Стресс влияет на приток крови к коже головы, вызывая выработку определенных гормонов".

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Уход за волосами: 3 средства

Холодный, сухой воздух и жара отрицательно влияют как на кожу, так и на волосы. Чтобы защитить волосы от этого неблагоприятного воздействия, необходимо запомнить простые, но очень важные этапы ухода за волосами: используйте три продукта по уходу за волосами, два из которых следует смывать - шампунь, кондиционер или маска - и одно несмываемое - сыворотку, крем для волос или сухое масло для волос.

Если вы ежедневно сушите или укладываете волосы горячими инструментами (фен, щипцы для завивки, выпрямитель и т. д.), необходимо использовать специальное средство для защиты волос от нагрева.

Продукты питания, предотвращающие выпадение волос

"Для здоровых и красивых волос важно питаться сбалансированной и питательной пищей. Следует помнить, что синергия - один из важнейших принципов, по которым работает наш организм. Формула успеха заключается в комплексном приеме витаминов и минералов, - говорит Иева Страуткалне. - Отсутствие полноценного питания может привести к выпадению волос. Поэтому то, что вы едите, очень важно!"

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Для здорового роста волос эксперт рекомендует пищу, богатую железом, жирными кислотами омега-3, цинком, биотином, селеном и витамином B5. Протеины и антиоксиданты также полезны для роста волос.

  • Блюда из бобовых и яиц - протеины;
  • Орехи - жирные кислоты омега-3 и витамин Е;
  • Овсянка - железо, цинк и биотин;
  • Лосось - жирные кислоты омега-3;
  • Абрикосы - витамин В5;
  • Помидоры, черника, папайя и бобовые - антиоксиданты.

Можно использовать и пищевую добавку против выпадения волос, но об этом необходимо проконсультироваться с врачом.

"Если у вас нет болезней и вы придерживаетесь сбалансированной диеты, вы будете получать все необходимые организму питательные вещества, витамины и минералы, и проблем с волосами быть не должно", - подчеркивает Страуткалне.

При необъяснимом выпадении волос специалист в первую очередь рекомендует сдать анализ крови, который укажет на состояние щитовидной железы, витаминный баланс, количество железа, минералов, микроэлементов, электролитов и гормонов в организме!

Статья подготовлена ​​совместно с Apotheka.

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