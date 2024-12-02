Почему осенью у нас выпадают волосы и как с этим бороться?

Конечно, волосы, выпавшие из-за смены времен года, отрастут снова - они понадобятся нам следующим летом, когда засветит солнце!

Однако, если вы чувствуете, что теряете больше волос, чем обычно, это должен проверить ваш врач. Особенно, если выпадение волос продолжается и после осени!

Причины выпадения волос

В большинстве случаев выпадение волос вызвано наследственными факторами. У мужчин они медленно отступают на лбу и становятся реже на затылке. Женские волосы редеют. Выпадение волос может иметь и множество других причин, помимо сезонных и генетических.

"Только врач может определить конкретную причину, - говорит Иева Страуткалне. - Цикл волос обычно очень чувствителен к внешним условиям, таким как давление головного убора и напряжение кожи головы из-за слишком тугих причесок, а также к различным внутренним факторам".

Внутренние факторы могут включать гормональные колебания из-за противозачаточных средств, беременности или перименопаузы. Причиной также может оказаться стресс. "Наш разум и тело, включая кожу, неразрывно связаны, - говорит Страуткалне. - Стресс влияет на приток крови к коже головы, вызывая выработку определенных гормонов".

Фото: Shutterstock

Уход за волосами: 3 средства