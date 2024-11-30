Ким Чен Ын обещает России полную поддержку в войне против Украины

Белоусов со своей стороны похвалил "абсолютно независимую внешнюю политику" Северной Кореи.

Перед встречей с Ким Чен Ыном глава российского Минобороны провел переговоры со своим северокорейским коллегой Но Кван Чхолем, они обсудили дальнейшую активизацию военного сотрудничества.

Солдаты из КНДР отправлены на войну в Украине

По оценкам Южной Кореи и США, Северная Корея отправила в Россию более 10 000 солдат. Часть из них, как предполагается, уже участвует в боях в Курской области. Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что число северокорейских солдат, направленных на войну, может возрасти до 100 тысяч. По информации Сеула, КНДР также поставляет России тяжелую артиллерию - самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

Россия и Северная Корея стали укреплять сотрудничество в военной сфере после начала российского наступления на Украину. В июне 2024 года президент РФ Владимир Путин посетил Северную Корею и подписал с Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предусматривает поддержку друг друга в случае нападения, а также включает в себя сотрудничество против западных санкций. Как Северная Корея, так и Россия находятся под санкциями ООН - Пхеньян из-за своей программы создания ядерного оружия, Москва - из-за агрессивной войны против Украины.

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