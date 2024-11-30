В Сигулде на территории деревообрабатывающего предприятия произошел пожар - после того, как загорелся один из передвижных трейлеров, в котором находился человек, пламя перекинулось на соседний кемпер и припаркованный рядом автомобиль, сообщает передача Degpunktā.
Пожар на территории предприятия в Сигулде: мужчина не смог спастись из горящего кемпера
Спасатели получили звонок о пожаре на улице Зинатнес незадолго до десяти часов вечера.
"Горели два легких передвижных вагончика на площади в 20 квадратных метров, а также легковой автомобиль на площади в один квадратный метр. В результате пожара был обнаружен один погибший, и после 11 часов пожарные спасатели ликвидировали пожар", - пояснили передаче в VUGD.
Имеющаяся в распоряжении Degpunktā неофициальная информация свидетельствует о том, что мужчина, спасаясь из охваченного пламенем кемпера, выбежал на газон на территории предприятия, где его при помощи огнетушителя потушил случайный прохожий. К сожалению, спасти жизнь человека не удалось.
В связи с произошедшим государственная полиция начала уголовный процесс.
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