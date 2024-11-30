Только за последние недели в Германии — промышленном моторе и крупнейшей экономике Евросоюза — несколько компаний объявили о грядущих сокращениях и сворачивании производства.

Концерн Thyssenkrupp собрался резать 40% рабочей силы в сталелитейном подразделении, а главный немецкий автогигант Volkswagen и его американский конкурент Ford готовятся увольнять тысячи немцев и закрывать заводы в Германии.

Протест в Вольфсбурге 21 ноября 2024 года против планов Volkswagen сократить рабочих и закрыть заводы Фото: EPA

В немецких землях, где сосредоточена проблемная промышленность, все чаще на выборах побеждают ультраправые и популисты, что пугает власти стран ЕС и Еврокомиссию.

Уходящая еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в прощальной речи в Европарламенте в среду признала, что энергетический кризис делает Европу беднее.

«Факт остается фактом: цены на электроэнергию в Европе выше, чем в США, потому что газ у нас дороже. Это, в свою очередь, подрывает нашу конкурентоспособность и наносит ущерб нашей экономике и обществу», - сказала Симсон.

Ее сменщики из утвержденной на этой неделе новой Еврокомиссии (фактически — правительства Евросоюза) первым делом увеличили требования к запасам газа.

В пятницу Еврокомиссия выпустила директиву, согласно которой к 1 февраля подземные хранилища должны быть заполнены не менее чем на 50%, но желательно — на 55%.

А к 1 мая рекомендовано не опускаться ниже 30%, чего должно хватить для заполнения к следующей зиме до 90%, однако лучше стремиться к показателю 45% на случай, если лето будет жарким, облачным и безветренным, следует из документа.