После нападения России на Днепр загорелись несколько домов

Позже глава региона уточнил, что нападение противника унесло жизни трех горожан и еще 19 получили ранения.

Среди раненых, по нынешней информации, есть и один ребенок. 11-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные раненые также госпитализированы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Russian attacks on Dnipro ended in 3 fires, and with an unknown amount of casualties. A store, an apartment building, and a private home caught fire. Rescue teams are working at the scene. pic.twitter.com/6UoKeqKKpE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 30, 2024

Ранее в четверг сообщалось, что Россия нанесла удар по украинскому городу Днепр и российский диктатор Владимир Путин заявил, что это было испытание новой ракеты "Орешник".

Послы Украины и 32 стран НАТО собрались во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить эту атаку.

Путин также сказал, что испытание "Орешника" стало ответом на обстрел России ракетами, поставленными Украине США и Великобританией.

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