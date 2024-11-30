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После нападения России на Днепр загорелись несколько домов

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Горящий дом в Днепре
Горящий дом в Днепре Фото: Reuters/ScanPix

Россия в субботу нанесла очередной воздушный удар по украинскому городу Днепр, в центральной части которого в результате этой атаки загорелся магазин, а также один многоэтажный и один частный дом, сообщил глава Днепропетровского регионального госуправления Сергей Лысак.

Позже глава региона уточнил, что нападение противника унесло жизни трех горожан и еще 19 получили ранения.

Среди раненых, по нынешней информации, есть и один ребенок. 11-летний мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. Остальные раненые также госпитализированы. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее в четверг сообщалось, что Россия нанесла удар по украинскому городу Днепр и российский диктатор Владимир Путин заявил, что это было испытание новой ракеты "Орешник".

Послы Украины и 32 стран НАТО собрались во вторник в Брюсселе, чтобы обсудить эту атаку.

Путин также сказал, что испытание "Орешника" стало ответом на обстрел России ракетами, поставленными Украине США и Великобританией.

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